Netanyahu, tras el ataque atribuido a Hizbulá en su residencia: "Cometieron un amargo error"

"Los agentes de Irán que hoy intentaron asesinarme a mí y a mi esposa cometieron un amargo error", manifestó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras el ataque este sábado contra su residencia privada en la región de Cesárea (centro de Israel) con un dron disparado desde Líbano y atribuido al grupo chií libanés Hizbulá.

"Esto no nos disuadirá a mí ni al Estado de Israel de continuar la guerra de resurgimiento contra nuestros enemigos para garantizar nuestra seguridad durante generaciones", recoge en un comunicado su oficina. "Cualquiera que dañe a los ciudadanos del Estado de Israel pagará un alto precio por ello. Seguiremos eliminando a sus terroristas", aseveró.

Israel confirmó este sábado que el dron que impactó en Cesárea iba dirigido a la residencia privada en esa ciudad del primer ministro, Benjamín Netanyahu, pero que ni él ni nadie de su familia se encontraban en la casa.

"Se lanzó un dron hacia la casa del primer ministro en Cesárea. El primer ministro y su esposa no estaban allí y no hubo víctimas en el incidente", informó un comunicado de su oficina. Un dron atribuido a Hizbulá impactó en esa ciudad de la costa mediterránea, en el centro de Israel, de los tres que fueron detectados, aunque los otros dos fueron interceptados. "En la última hora, se identificaron tres vehículos aéreos no tripulados que cruzaban desde el Líbano hacia territorio israelí. Dos de ellos fueron interceptados y un tercero impactó en la zona de Cesárea", indicó un comunicado del Ejército israelí.

Netanyahu en su mensaje retieró: "Alcanzaremos todos los objetivos de guerra que nos fijamos, y cambiaremos la realidad de seguridad en nuestra región para generaciones". El primer ministro israelí justificó el inicio de la incursión terrestre en el sur del Líbano la madrugada del 1 de octubre para permitir el regreso "seguro" de los más de 80.000 evacuados de las comunidades del norte de Israel.

"Apoyo plenamente las palabras del primer ministro y enfatizo: el Estado de Israel continuará atacando con fuerza y determinación a los terroristas y sus mensajeros en cualquier lugar y en cualquier momento, hasta que se logren todos nuestros objetivos", dijo hoy también el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, en un mensaje en su cuenta de X.

Al menos 36 personas murieron y 204 resultaron heridas en los últimos dos días por los ataques israelíes en el Líbano, informó este sábado el Ministerio de Salud Pública libanés. De esta manera, se elevan a 2.448 los fallecidos desde el inicio del conflicto hace un año, mientras que al menos 11.417 han resultado heridos, según el cómputo del ministerio, que esta vez ha contabilizado las últimas 48 horas y no las 24 horas, como solía ser habitual.