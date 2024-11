Ni Reino Unido ni Finlandia: señalan el objetivo europeo de Rusia para un ataque híbrido

dpa/picture alliance via Getty I

El mayor general Christian Freuding, jefe del Estado Mayor de Planificación y de la Fuerza de Tareas Especiales para Ucrania del Ministerio Federal de Defensa de Alemania, afirma que su país se ha convertido en el principal objetivo de los ataques híbridos de Rusia debido a su papel destacado en el apoyo a Ucrania.

Durante una reciente entrevista con European Pravda, Freuding ha señalado al reciente accidente de un avión de carga operado por DHL en Vilnius como una evidencia del uso de la guerra híbrida como una "herramienta clave" del Kremlin, aunque todavía de desconoce la causa del suceso.

"No haré comentarios sobre el accidente de DHL porque hasta ahora no tenemos ni idea de su causa. Pero somos plenamente conscientes de que, desde el punto de vista ruso, no hay paz entre Europa Occidental ni entre Alemania y Rusia", ha manifestado.

"Y el derecho internacional ya no se aplica desde el punto de vista ruso. Dado que somos el mayor defensor europeo de Ucrania, somos un objetivo prioritario para las acciones ofensivas híbridas rusas y tenemos que prepararnos para ello", ha insistido.

También ha mencionado los "ataques por correo" previos dirigidos contra la empresa de logística alemana como ejemplo de esta estrategia y ha alertado sobre señales que indican que Rusia podría estar trabajando para desarrollar capacidades militares renovadas hacia 2029, lo que representaría una amenaza potencial, incluso para estados miembros de la OTAN.