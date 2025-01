Ni Ucrania ni Rusia: un nuevo país busca discutir con Trump sobre el fin de la guerra

La guerra entre Ucrania y Rusia es una de las prioridades en términos de política exterior que el nuevo presidente de EEUU, Donald Trump, se ha propuesto abordar a la mayor brevedad. Para solucionarlo, tendrá que dialogar con ambas partes, comprobar las pretensiones de Kiev y Moscú y tratar de que los dos cedan en sus aspiraciones en la medida de lo posible.

De lo contrario, será muy complicado que el recién nombrado presidente del país norteamericano, pueda tomar cartas en el asunto de una manera fructífera. Pese a ello, es cierto que EEUU cuenta con la ventaja de poder, o bien 'cortar el grifo' a Ucrania en caso de que no se quieran sentar a negociar, o en caso de que sea Moscú, mantener el apoyo a Ucrania.

Sin embargo, la intención del gabinete Trump, -alineado en muchos aspectos con Putin pese a las diferencias evidentes-, es la de acabar con el conflicto cuanto antes, y devolver cierta estabilidad geopolítica al mundo. O eso dicen.

Evidentemente, se tratará de una ardua tarea que tendrá que contar con al buen hacer de las dos partes enfrentadas, así como de ciertos actores secundarios, pero cuya ayuda como posibles mediadores siempre será bienvenida.

Uno de los países que se ha postulado para adquirir ese papel ha sido Turquía. Durante una rueda de prensa en Ankara, su presidente Recep Tayyip Erdogan, ha tendido la mano a EEUU para convertirse en otra de las voces autorizadas que puedan desencallar la situación y encontrar un punto de encuentro entre ambos bloques.

"Se debe lograr una paz justa y duradera en Ucrania lo antes posible. Antes de que las consecuencias de la guerra en nuestra región vecina se profundicen aún más" aseguró Erdogan. Además, destacó que su país continúa esforzándose para alcanzar este objetivo y se mostró partidario de discutir sobre las condiciones de dicho acuerdo con Donald Trump.

El presidente eslovaco, Fico, pide a todas las partes ser "realistas"

Tras la aparición de Erdogan, ha tenido lugar la declaración del primer ministro eslovaco, después de que ambos dirigentes hayan mantenido un encuentro diplomático en la capital turca. Y en lo que al conflicto ruso-ucraniano se refiere, Robert Fico ha apoyado las palabras de su colega turco.

En este sentido, ha señalado que si Trump consigue poner fin al conflicto "debería recibir el máximo apoyo posible", aunque es consciente de que su país es "un "jugador pequeño", tal y como ha asegurado en la rueda de prensa.

Y ante el escenario actual, ha demandado realismo a todas las partes. "Dejémonos de ver las cosas de color de rosa y seamos un poco más realistas en cuanto a la consecución de la paz", ha afirmado.

"En la situación actual, no es realista esperar que la Federación Rusa se retire de los territorios que actualmente posee. Al mismo tiempo, no es realista esperar que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN. No es sólo la opinión del gobierno eslovaco, sino que es imposible”, aseveró Fico, que en esta misma línea ha recordado que la paz solo se conseguirá sin ambos países ceden en algunas de sus pretensiones.