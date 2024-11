La OTAN da luz verde al misil más temido con 2.500 kilómetros de alcance

U.S. Navy vía Getty Images

El pasado 30 de octubre, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, lamentó que se filtrara a la prensa estadounidense que pidió a la Casa Blanca el envío de misiles Tomahawk como parte de una de las cláusulas secretas de su ‘plan de victoria’. Según el mandatario ucraniano, esa solicitud era “información confidencial entre Ucrania y la Casa Blanca”.

En concreto, The New York Times informó de que Zelenski había pedido a EEUU que ese tipo de misil, que cuenta con un alcance de 2.500 kilómetros, fuera desplegado en territorio ucraniano como parte del plan de disuasión estratégico no nuclear que viene contemplado en su ‘plan de victoria’.

En cualquier caso, pese a ese enfado de Zelenski por la filtración, parece que el proceso para que los misiles Tomahawk lleguen a Ucrania ha dado comienzo. Tal y como recoge la agencia de noticias ucraniana RBC-Ukraine, la Asamblea Parlamentaria de la OTAN ha aprobado una resolución en la que solicita el suministro a Ucrania de armamento con un alcance similar.

En ese sentido, Serhii Dzherzh, presidente de la Liga Pública Ucrania-OTAN, ha indicado que aunque es poco probable que se tomen decisiones rápidas, esta decisión sí que puede hacer que se intensifiquen los debates sobre si es conveniente instalar en Ucrania los misiles Tomahawk.

No obstante, Dzherzh ha dejado claro que las resoluciones de la Asamblea Parlamentaria de la Alianza Atlántica son recomendaciones no vinculantes. Además, el presidente de la Liga Pública Ucrania-OTAN ha subrayado que “hasta donde yo sé, la resolución menciona la necesidad de dotar a Ucrania de misiles balísticos con un alcance de entre 1.000 y 2.500 kilómetros. Creo que en general se refiere a misiles de mediano alcance. Los Tomahawks suelen estar basados en el mar, aunque Estados Unidos puede tener un equivalente basado en tierra”.

Por su parte el diputado ucraniano y jefe de la delegación ucraniana en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, Yehor Cherniev, ha señalado que la resolución aprobada pide el envío a Ucrania misiles balísticos con un alcance de 1.000 a 5.500 kilómetros, incluidos sistemas como el Tomahawk.