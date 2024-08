Petición urgente de Rusia a sus ciudadanos: "Los ucranianos están llegando"

Los residentes que se encuentren en zonas bajo asedio militar han recibido un aviso del Ministerio del Interior de Rusia, en el que se les solicita que por favor apaguen los sistemas de vigilancia doméstica y las aplicaciones de citas para evitar que las fuerzas ucranianas puedan rastrearlos o usarlos con fines de recopilación de información.

"El enemigo está identificando masivamente rangos de IP en nuestros territorios y conectándose a cámaras de videovigilancia desprotegidas de forma remota, viendo todo, desde patios privados hasta carreteras y autopistas de importancia estratégica", afirmó el ministerio, según la agencia de noticias Interfax, quien destaca que al no ser que sea urgentemente necesario, es mejor evitar el uso de este tipo de dispositivos.

Del mismo modo, también han solicitado a sus civiles que eviten utilizar aplicaciones de citas en línea, ya que "el enemigo utiliza activamente tales recursos para la recopilación encubierta de información". También se instó a las fuerzas armadas a que traten de no abrir enlaces que provengan de cualquier persona que no sea de fuentes oficiales, y que eviten usar ciertos dispositivos si contienen una gran cantidad de datos y/o información sensible.

Eliminar las cuentas de aquellos que hayan sido capturados y evitar la geolocalización

Según los informes, los funcionarios afirmaron que es necesario "moderar y controlar los chats, y eliminar rápidamente las cuentas de las personas que han sido capturadas por el enemigo, así como las cuentas de las personas a cuyos teléfonos el enemigo ha tenido acceso".

Respecto a aquellos que utilicen Telegram, se ha recomendado desactivar la función que permite encontrar a otros usuarios cerca, así como eliminar cualquier rastro que nos pueda identificar con una afiliación específica, como los soldados o aquellos que trabajan en el campo de la energía nuclear.

Finalmente se pidió a los ciudadanos que eviten publicar imágenes en redes sociales tomadas de cámaras de salpicadero u otros equipos, ya que pueden enseñar equipos militares rusos específicos, que luego podrían emplearse para ubicar a los soldados. Así como mostrar la ubicación en una imagen, ya que puede servir para el rastreo.