Realizan una encuesta y los datos son demoledores: "Este es realmente uno de los mayores temores de los rusos"

Una encuesta realizada hace seis meses muestra que el 60% de los rusos teme que el presidente ruso, Vladimir Putin, muera sin nombrar un sucesor, según ha dicho el politólogo Vadim Denisenko en una entrevista a Radio NV.

"Realizamos un estudio sociológico sobre este mismo tema hace unos seis meses. No creo que las cifras sean diferentes a nivel global hoy en día". En aquel momento, casi el 60% de los rusos dijeron que tenían miedo de que Putin no fuera elegido presidente y que no nombrara un sucesor. "Este es realmente uno de los mayores temores de los rusos", dijo Denisenko.

El politólogo señaló que esta situación es "historia tradicional", porque durante los 25 años de Putin en el poder creció una generación de personas que no entienden que otra cosa podría suceder.

"Recordemos la muerte de Brézhnev, que muchos probablemente recordamos. Se pueden recordar las historias sobre la muerte de Stalin. La sensación de que una época está pasando, la estabilidad, ciertos marcos en los que se vive, y luego, lo desconocido", dijo Denisenko.

Y subrayó que en Rusia existe un culto a la personalidad de Putin, basado, en particular, en la creencia de que "Putin será más astuto que todos". "Después de la muerte de Putin entramos en un territorio desconocido, donde podría haber alguien bueno y podría haber alguien mucho peor", concluyó.

Putin ya habla de su sucesor durante el bombardeo de propuestas de alto al fuego con Ucrania El presidente ruso podría presentarse nuevamente a la reelección en 2030 y mantenerse al frente del país hasta 2036.

Putin, de 72 años, aseguró que siempre piensa en su posible sucesor, pero corresponderá a los rusos elegir quién es el candidato digno de su confianza, según muestran fragmentos de un documental que se emitió el domingo en la televisión rusa.

"Una persona que no cuenta con la confianza del pueblo no tendrá oportunidades de hacer algo serio. Es un asunto de principios. Por ello cuando pienso en el tema de un sucesor, y pienso en eso constantemente, creo que debería surgir una persona, y mejor varias, que puedan granjearse esta confianza por parte de los ciudadanos", dijo en el documental, dedicado al 25 aniversario de su primera investidura como jefe del Estado.

