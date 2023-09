Por qué algunas ONG españolas no han viajado hasta Marruecos: "Mínimas probabilidades"

La noche del viernes un terremoto de magnitud 6,8 sacudió Marruecos y dejó más de 2.400 muertos y más de 2.400 heridos. Mientras, siguen las labores de rescate en varias aldeas sureñas del país, a donde desde este domingo se ha desplazado la UME y diversos grupos de bomberos españoles para ayudar en una búsqueda contrarreloj.

El temblor tuvo su epicentro en la localidad de Ighil, 63 kilómetros al suroeste de la turística ciudad de Marrakech. La provincia con más muertos es Al Haouz, que registró al menos 1.452, y la segunda es Tarudant, donde el sismo ha dejado ya 764 decesos.

En un comunicado, el Ministerio de Interior ha indicado que las autoridades del país podrían recurrir a más ayuda internacional conforme avancen los labores de rescate. Hasta ahora, Marruecos ha aceptado la ayuda de cuatro países: España, Catar, el Reino Unido y Emiratos Árabes.

La misma fuente ha señalado que las autoridades marroquíes realizaron "una evaluación precisa" de las necesidades sobre el terreno, y ha precisado que "la falta de coordinación" en la gestión de ayuda podría tener unos resultados contraproducentes.

"Solo unas horas después de producirse el terremoto en Marruecos recibimos un correo desde la base de Naciones Unidas informando de la magnitud, del área afectada, de la población afectada y catalogando como un nivel rojo para una posible intervención", ha contado Moisés Belloch Mont, presidente de la ONG Intervención, Ayuda y Emergencia (IAE).

Belloch ha contado por qué, mientras otras ONG se han desplazado hasta el país, ellos han decidido, por las particularidades del propio terreno, y sobre todo de sus construcciones, no movilizarse, aunque no descartan hacerlo más adelante para cooperar en la ayuda humanitaria.

Al conocer la noticia del terremoto, desde IAE comenzaron a hacer las gestiones para activar el grupo "para tenerlo todo a punto". "Un total de 20 personas: perros, rescatadores, sanitarios, todo el dispositivo preparado", ha apuntado. A través de la página de Naciones Unidas "se hace seguimiento de diferentes grupos, empieza a entrar más información de la zona, imágenes y vamos haciendo un estudio de nuestra posible intervención en el país".

"Las probabilidades de supervivencia en este tipo de derrumbamientos son mínimas, casi nulas"

En este punto, sin embargo, no habían gestionado transporte porque aún no había llegado la petición de ayuda de Marruecos para poder intervenir. "Nosotros estamos en alerta todo el tiempo y no entra esa petición de ayuda hasta el domingo cerca del mediodía", ha informado. Unas 36 horas después del terremoto.

En ese momento vuelven a evaluar la situación y se ponen en comunicación con sus contactos en las zonas afectadas. "Con el tipo de construcción que tienen allí, todo adobe, todo tierra, las probabilidades de supervivencia en este tipo de derrumbamientos son mínimas, casi nulas", han asegurado. "Es decir, cuando se derrumba, o quedas semi atrapado, con lo cual pueden rescatarte bastante fácil; o quedas completamente atrapado". En este caso, según han explicado, "normalmente se muere por asfixia y por aplastamiento".

El tipo de edificaciones más comunes de la zona donde más afectado el temblor es de adobe y tierra. "Cuando se derrumba la tierra se deshace y es como si te aplastara un camión de tierra. No se puede respirar y la gente muere normalmente por aplastamiento o por asfixia. Las probabilidades de encontrar supervivientes son mínimas", han señalado.

Además, a esto hay que sumarle el tiempo transcurrido, conseguir el medio para desplazarse y llegar al Atlas, una zona compleja de difícil acceso. "Todo esto genera un retraso mayor para llegar al punto de trabajo". Así, tras valorarlo todo, desde esta ONG han llegado a la conclusión de que en este tipo de intervenciones, en las que "la probabilidad encontrar gente es mínima", no va a ser a efectiva toda su especialidad.

"En test tipo de trabajo lo que hace falta es azada y pico como mucho para ir quitando tierra para llegar hasta los cuerpos", han asegurado. Por ello, y tras cerciorarse del gran despliegue del Ejército y otros grupos de rescate, decidieron que "éticamente" no creen que sea adecuado el poder desplazarse a este terremoto.

"Por mucho que no duela, en este momento no podemos plantearnos el tema del rescate porque creemos que no va a ser efectivo nuestro trabajo: cualquier persona con una azada puede hacer el mismo trabajo que nosotros, no se necesita una especialización", ha concluido Belloch.