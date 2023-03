Las preocupantes imágenes sobre ¿el estreno de los tanques Leopard en Ucrania?

Desde que los soldados ucranianos enviados a distintos países para formarse en el uso de carros de combate extranjeros -fundamentalmente, los Leopard alemanes, los Abrams estadounidenses o los británicos Challenger- no han dejado de proliferar imágenes que circulan como la pólvora en las redes sociales.

A sabiendas de que en esta guerra, como en todas, la propaganda es vital para desmoralizar al enemigo, se están viendo documentos audiovisuales en los que pareciera que se cumplen algunos de los peores pronósticos de los analistas militares.

En este sentido, y según ha publicado The Cube vía Euronews, se han visto imágenes de supuestos tanques Leopard que han embarrado en el abrupto campo de batalla ucraniano y que habrían sido capturados por la Rusia invasora. Precisamente, esta es una escena que muchos alertaron que podría producirse al considerar que los Leopard 2 no son el mejor tipo de tanque para usar en este campo de batalla.

Sin embargo, desde el citado medio han realizado un análisis de la fuente y el origen de esas imágenes. Y, sorpresa, tiene truco. “Encontramos el original en Instagram, publicado en abril de 2022, mucho antes de que Occidente acordara el envío de Leopard 2 a Ucrania el mes pasado”, apuntan desde el medio especializado. Según The Cube, la publicación es de Wartofta, unidad integrada en las filas del regimiento Skaraborgs de las Fuerzas Armadas suecas.

En ese sentido, la clave del hallazgo en la citada información parte del pie de foto de dicha publicación: "A veces las cosas no salen como se planean, ser pesado no siempre es una ventaja. La semana pasada, la compañía estuvo en Skåne y practicó, y adquirimos una valiosa experiencia en la evaluación del terreno".

The Cube ha dado con una publicación de la agencia gala AFP en la que pudieron comprobar que la localización exacta donde se rodaron dichas imágenes fue Slivakra. ¿Una localidad del este de Ucrania? No. ¿Quizás en algún bastión cercano a la capital? No.

Esas imágenes fueron tomadas en Slivakra, un pueblo de sur de Suecia. A mayores, y lo que ha propiciado la confusión de este bulo, en las imágenes puede verse la nomenclatura de los modelos de estos carros de combate, STRV-122 o Stridsvagn 122. Se trata de una versión realizada y modificada para el Ejército sueco.