Putin cambia su principal objetivo en Ucrania

Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha asegura que después del fallido asalto por parte de las tropas rusas de Járkov a princios de este verano, el objetivo principal de Rusia en la guerra en Ucrania ha cambiado. Su prioridad ahora, según ha señalado, es capturar Pokrovsk, en la región de Donetsk.

"Todo el frente oriental es un desafío. El objetivo principal de hoy, después de su fracaso en la captura de Jarkov, algo que entendemos ya no es factible, ha cambiado. Su principal objetivo ya no es todo el Este, aunque Slaviansk no está excluido", ha dicho el mandatario, según el canal de televisión StirilePROTV.

"Sin embargo, yo diría que hoy Pokrovsk es su prioridad. El frente de Pokrovsk y la ciudad de Pokrovsk son sus principales objetivos", ha dicho Zelenski, quien también ha señalado que, "por supuesto, también está Kostiantynivka, y sí, tienen como objetivo Toretsk y tienen planes para Sloviansk, pero son sólo planes".

Tras más de dos años desde la guerra ordenada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, "la mayor concentración de personal, armas y todos los recursos disponibles se concentra ahora en el frente de Pokrovsk", según el presidente ucraniano.

El frente de Pokrovsk se menciona constantemente en los informes del Estado Mayor como la zona donde los rusos llevan a cabo la mayoría de los ataques, ha señalado el mismo medio.