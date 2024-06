Putin destapa su botón de conflicto nuclear con su nueva amenaza

El viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Riabkov, ha advertido de que Moscú podría modificar su doctrina nuclear debido a "las acciones inaceptables y escaladoras" de Occidente. Las advertencias de Ryabkov se producen días después de que el presidente Vladimir Putin dijera en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo que la doctrina nuclear de su país, que establece las condiciones en las que Moscú puede utilizarlas.

Estas advertencias llegan en medio de las crecientes tensiones entre Rusia y Occidente por la guerra en la vecina Ucrania y, después de que Putin dijese que la doctrina nuclear rusa es "un instrumento vivo" que puede cambiarse si otra nación las usa contra Rusia o si "la existencia misma del Estado se ve amenazada".

El viceministro de Asuntos Exteriores no dio más detalles sobre qué cambios específicos podrían realizarse, pero dijo que las recientes acciones de Estados Unidos y otros aliados de Ucrania en la OTAN estaban obligando a Moscú a reconsiderar su postura.

"Los desafíos que se están multiplicando como resultado de las acciones inaceptables y crecientes de los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, sin lugar a dudas, plantean ante nosotros la cuestión completa de cómo se pueden incorporar más los documentos básicos en el campo de la disuasión nuclear en línea con las necesidades actuales", afirmó Ryabkov, citado por la agencia de noticias estatal rusa Interfax.

Sus comentarios se producen cuando las relaciones de Moscú con Washington alcanzaron un nuevo mínimo por el supuesto uso por parte de Ucrania de armas suministradas por Estados Unidos contra territorio ruso. Ante la creciente presión de Ucrania y sus aliados de la OTAN, Estados Unidos concedió el 30 de mayo permiso a Ucrania para utilizar algunas armas suministradas por Estados Unidos para atacar objetivos limitados en Rusia. Kiev puede utilizar algunas armas contra el territorio ruso que limita con el noreste de Ucrania con el fin de defender su región de Kharkiv, pero el uso de misiles de largo alcance como los ATACMS todavía está prohibido, según un funcionario estadounidense.

Putin advirtió en respuesta que podría armar a los adversarios de Occidente con misiles de largo alcance. "Si alguien piensa que es posible suministrar tales armas a una zona de guerra para atacar nuestro territorio y crearnos problemas, ¿por qué no tenemos derecho a suministrar armas de la misma clase a regiones del mundo donde habrá ataques en instalaciones sensibles de esos países?" dijo Putin a los periodistas el miércoles. "Es decir, la respuesta puede ser asimétrica. Lo pensaremos", añadió. Putin ha dicho ya varias veces que Rusia estaría dispuesta a usar armas nucleares para defender su integridad territorial.

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), un grupo de expertos con sede en Estados Unidos, aseguraba hace unos días que los comentarios de Putin sobre la doctrina nuclear rusa sugieren que el hecho de que Ucrania use armas occidentales para atacar objetivos en territorio ruso no cruza una "línea roja" de Moscú, señala a la revista Newsweek.

"Putin afirmó que la doctrina nuclear de Rusia exige que Rusia utilice armas nucleares sólo en caso de 'casos excepcionales' de amenazas a la soberanía e integridad territorial de Rusia", dijo el ISW y añadió después: "Putin afirmó que no cree que haya surgido un caso tan 'excepcional', por lo que 'no existe tal necesidad' de que Rusia use armas nucleares".

El ISW señaló que el ejército de Ucrania ha atacado recientemente objetivos en la región rusa de Belgorod utilizando armas proporcionadas por Estados Unidos. "La declaración de Putin del 7 de junio es un cambio retórico significativo dado que Putin y otros funcionarios del Kremlin han amenazado previamente con el uso de armas nucleares rusas si los estados occidentales permiten que Ucrania ataque territorio ruso con armas proporcionadas por Occidente", dijo el ISW. "Muchas de las 'líneas rojas' de Rusia son probablemente operaciones de información diseñadas para obligar a Occidente a autodisuadirse", añadió el grupo de expertos.

Putin dijo en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo que Rusia está "observando atentamente lo que sucede en el mundo que nos rodea y no excluye hacer algunos cambios en esta doctrina". "Esto también está relacionado con los ensayos de armas nucleares", añadió.