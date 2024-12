Putin reclama su derecho a usar armas nucleares contra cualquier país que suponga una "amenaza"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien lleva en el poder desde el 7 de mayo de 2021, decidió retar a Occidente y la OTAN con un "experimento". "Hagamos el próximo experimento, como una especie de duelo de alta tecnología", comenzó Putin en su intervención durante la conferencia de prensa anual ante la presencia de los medios.

"Que ellos [Occidente] elijan un objetivo en Kiev, concentren todos los sistemas antiaéreos y nos dejen disparar con Oreshnik [el nuevo misil balístico ruso], a ver si alcanza su objetivo. No tienen ninguna posibilidad de interceptarlo", añadió el mandatario. "Será interesante para nosotros", advirtió finalmente.

En este contexto, el ruso también fue preguntado durante la conferencia por el cambio de su país en la doctrina nuclear, el cual justificó tras "nuevas amenazas militares, como la aparición de sistemas antimisiles". Además, insistió en el hecho de que "tiene derecho" a emplear armas nucleares ante cualquier potencia que suponga una amenaza para su país. Respecto a si su mensaje "fue recibido en Occidente" afirmó que no lo sabía. "No sé, pregúntales", contestó Putin.

La tradicional rueda de prensa de Putin de fin de año

Por otra parte, este jueves, durante la ya tradicional rueda de prensa del mandatario ruso que celebra cada fin de año, Putin respondió a 76 preguntas de los periodistas rusos y extranjeros, así como de algunos ciudadanos de su nación. Entre algunas de las cuestiones que se trataron estuvieron la deriva del conflicto entre Rusia y Ucrania, la elevada inflación de la economía rusa o la problemática demográfica.

Una de las preguntas más llamativas del evento fue sobre si el ruso otorgaría asilo a su rival y homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en el caso de que lo necesitase, a lo que el mandatario ruso respondió que, aunque no se lo negaría, probablemente no lo necesitaría, ya que "lo más probable es que se vaya al extranjero y sea apoyado".

En cuanto a la tregua propuesta por el líder turco, Recep Tayip Erdogan, Putin aseguró que aunque ocurrió, no llegó a más. "No me negué, le dije que teníamos que pensar en ello y que les preguntase [a Ucrania]. Al día siguiente, el jefe de su régimen [el de Ucrania] dijo que no habría tregua", criticó el ruso, al tiempo que dejó claro que a su país tampoco le interesó la oferta. "No necesitamos una tregua, necesitamos una paz a largo plazo, duradera y respaldada con garantías para la Federación de Rusia", explicó finalmente.