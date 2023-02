¿Qué es un globo espía y cómo se usan?

Chase Doak via REUTERS

El caso del supuesto globo espía chino que el mismo Pentágono estadounidense ha denunciado que ha sobrevolado su territorio continental está generando numerosas reacciones, ante el presunto uso de esta tecnología. Horas más tarde, ha sido la Defensa canadiense la que ha reportado un caso similar. Canadá ha confirmado la detección de un supuesto globo espía a gran altitud y "vigila la existencia de un posible segundo incidente" relacionado con este suceso, informó en un comunicado el Departamento de Defensa canadiense.

"Se ha detectado un globo de vigilancia a gran altitud y NORAD (el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte integrado por EEUU y Canadá) está rastreando activamente sus movimientos, explica el comunicado.

"Los canadienses están a salvo y Canadá está tomando medidas para garantizar la seguridad de su espacio aéreo, incluida la vigilancia de un posible segundo incidente", agrega la nota que no concreta más detalles sobre este posible nuevo caso.

La respuesta de China no se ha hecho de esperar. Pekín pidió este viernes no "especular" tras la acusación del Pentágono sobre este supuesto globo aerostático espía que, según Washington, "no representa ningún riesgo militar o físico".

"Hasta que los hechos se clarifiquen, la especulación y el revuelo no van a ayudar a solucionar apropiadamente este asunto", dijo este viernes la portavoz de Exteriores Mao Ning en rueda de prensa. Según Mao, "Pekín está verificando las informaciones de que un globo espía ha estado sobrevolando Estados Unidos", si bien enfatizó que "China no tiene ninguna intención de violar el territorio o el espacio aéreo de ningún estado soberano".

Sin lugar a dudas, este supuesto globo espía chino supone una muestra del uso creciente de una tecnología que en algunos casos puede sustituir a los satélites, tanto en sus aplicaciones civiles como militares. Lo cierto es que este conflicto diplomático entre dos potencias abre algunos interrogantes sobre el uso de esta tecnología y su papel en el espionaje moderno, pero también sobre su empleo con otros fines.

¿Qué es un globo espía?

Basado en el globo aerostático, el invento desarrollado por los hermanos Montgolfier, y equipados con aparatos de espionaje, especialmente una cámara, los globos espía sobrevuelan una zona determinada con el objetivo de recopilar información.

Su altura de vuelo oscila entre los 24.000 y los 37.000 metros, muy superior a la de los aviones comerciales, que no superan los 12.000 metros. Además de la posibilidad de incluir un radar son propulsados con energía solar para controlar su vuelo.

El primer uso de los globos aerostáticos en el campo militar se remonta a la Guerra Civil estadounidense (1861-1865), cuando aprovechaban la altura para vigilar las líneas enemigas.

¿Por qué usar un globo espía en vez de un satélite?

Comparados con los satélites, los globos espía tienen la ventaja de operar a menores distancias que aquellos y hacerlo durante más tiempo, ya que pueden permanecer fijos, al contrario que los satélites.

Por otro lado, su coste económico es mucho menor, ya que no necesitan la compleja infraestructura de la puesta en órbita de los satélites y son fáciles de recuperar. Además, aunque los globos no se pueden operar de manera directa, pueden ser guiados en un área amplia y cambiar su altitud.

En cuanto a las desventajas, hay que señalar que no ofrecen el mismo nivel de “vigilancia persistente”, una estrategia que analiza el nivel de eficacia en las tareas de vigilancia y defensa de este tipo de aeronaves, incluidos los drones. Tampoco marcarían una diferencia importante en comparación a las redes de satélites actualmente en órbita alrededor de la tierra.

¿Se utilizan como medida de seguridad?

Varios ayuntamientos alrededor del mundo se han planteado el uso de estos aparatos para garantizar la seguridad de las ciudades. En 2018 la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó en sus redes sociales de que había adquirido un globo de vigilancia y que lo había utilizado suspendido durante una final de la Copa Libertadores sobrevolando el estadio de River Plate.

En Colombia fue desplegado el sistema aerostático SkyStar 180 durante la visita del Papa Francisco a Colombia en el año 2017. También el ayuntamiento de Jerusalén y la policía israelí echaron mano de estos sistemas en 2014 para intentar frenar la ola de ataques y disturbios que sufría la ciudad.

¿Pueden ser usados con otros fines?

Desde hace unos años existen algunas “startup” especializadas en lanzar globos de vigilancia con fines científicos y comerciales a la estratosfera como es World View, de Arizona (EE.UU.), empresa pionera en el sector que también tiene el objetivo de ofrecer para 2024 una experiencia turística.

World View posee, en concreto, unos globos denominados Stratollites, que son capaces de hacer fotos de calidad desde 15 kilómetros de altura.

Además de observar la tierra a gran altitud, su tecnología podría servir en el caso de Estados Unidos para luchar contra el contrabando de drogas o la trata de personas, ya sea en tierra o en el mar.

Pero el futuro para esta tecnología es incierto. Alphabet, la empresa matriz de Google, decidió en 2021 interrumpir su proyecto de globos aerostáticos para llevar internet a las áreas rurales, conocido con el nombre de Loon.