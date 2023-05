¿Qué es la Legión Libertad de Rusia? Esta es la peligrosa piedra en el zapato de Putin

El gobernador de Belgorod, Viacheslav Gladkov, acusó este lunes a las Fuerzas Armadas de Ucrania de haber lanzado durante el fin de semana varios ataques sobre esta región rusa fronteriza con Ucrania.

“El pueblo de Kozinka también está bajo fuego de mortero. Un proyectil alcanzó un edificio residencial y provocó que se incendiara. Otro proyectil voló hacia otra casa, como resultado hubo una importante destrucción de las estructuras de soporte y un automóvil resultó dañado”, precisó Gladkov en su cuenta de Telegram.

Sin embargo, Ucrania ha asegurado que sus tropas no tienen nada que ver con esas ofensivas sobre Belgorod. Y quienes han reivindicado los ataques son miembros de la Legión Libertad de Rusia (LSR), un grupo opositor al presidente ruso, Vladímir Putin, que combate junto a las tropas ucranianas.

“¡Habitantes de las regiones fronterizas! Quédense en casa, no se resistan y no tengan miedo: no somos sus enemigos. A diferencia de los zombis de Putin, no tocamos a los civiles y no los usamos para nuestros propios fines. ¡La libertad está cerca!”, ha señalado la LSR.

La Legión Libertad de Rusia también publicó un vídeo alentando a los ciudadanos rusos a enfrentarse a Putin: “Somos rusos como tú. Nos distinguimos únicamente por el hecho de que ya no quisimos justificar las acciones de los criminales en el poder y tomamos las armas para defender nuestra y vuestra libertad. La legión regresa a casa”.

Rusia abre un caso por “terrorismo”

Como respuesta, las autoridades rusas han anunciado este martes la apertura de un caso por “terrorismo” para esclarecer qué es lo que ha ocurrido en Belgorod.

En ese sentido, el Comité de Investigación de Rusia ha indicado en un mensaje en su cuenta en Telegram que “según la investigación, representantes de formaciones armadas ucranianas atacaron el 22 de mayo el distrito de Graivoron, en la región de Belgorod. Edificios residenciales y administrativos e infraestructura civil fueron sometidas a disparos de mortero y artillería. Varios civiles resultaron heridos como resultado de estos actos criminales”.