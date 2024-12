Qué ocurrió con el avión de Azerbaiyán que se estrelló en Kazajistán: las claves 

El miércoles 25 de diciembre, en plena Navidad, un avión de pasajeros de las Aerolíneas de Azerbaiyán (AZAL) se estrelló en suelo kazajo, causando la muerte de al menos 38 personas y dejando únicamente 29 supervivientes, según las fuentes oficiales citadas por EFE.

El vuelo, procedente de Bakú, pidió permiso para aterrizar en su destino inicial, el aeropuerto de Grozni, capital de la república rusa de Chechenia. Poco después lo intentó en la cercana ciudad de Majachkalá. Sin embargo, se topó con la negativa de ambos lugares, alegando neblina y dificultades de visión para proceder al aterrizaje. Por ello, tuvo que desviarse hacia el aeropuerto de Aktau (Kazajistán) para realizar un aterrizaje de emergencia, viéndose obligado por ende a volar sobre las aguas del mar Caspio.

"Era un vuelo regular. Tenía que volar a Grozni, pero debido a la niebla lo enviaron a Majachkalá y de allí, aparentemente, a Aktau", afirmó tras el accidente uno de los portavoces del aeropuerto de la capital chechena a la agencia TASS.

El gabinete de crisis formado después de la caída del avión confirmó en aquel momento que la "tripulación envió una señal de socorro a las 08:35 hora local (04:35 hora peninsular española) y reportó un fallo en el sistema de control". "Luego a las 08.49 (04:49) solicitaron un aterrizaje de emergencia en Aktau e intentaron hacerlo en modo directo, sin embargo, a las 09.28 (05:28) el avión se estrelló contra el suelo", añadieron las citadas fuentes.

Avión estrellado en Kazajistán EFE

¿Accidente o atentado?

Las teorías iniciales meditaban como posible causa del accidente diferentes teorías, entre las que destacaban el choque del avión con una bandada de pájaros o la explosión de un balón de oxígeno dentro del avión. Sin embargo, con el trascurso de las horas, las acusaciones entre administraciones y gobiernos de que fuese parte de la acción humana comenzaron a tomar mayor peso.

Según la agencia progubernamental azerbaiyana Caliber.Az, la caída de la aeronave se produjo después de que un misil impactase contra ella, concretamente un Pantsir-S. Así, explica que hay varias fuentes rusas que detallaron que sus defensas antiaéreas intentaban alcanzar los drones ucranianos que se cuelan en los cielos de Chechenia, justo por donde el avión tenía que pasar. Esta teoría es respaldada por al menos cuatro fuentes consultadas por Reuters.

Desde Ucrania también acusan a Rusia, desafiando la versión oficial y asegurando que el avión fue alcanzado por los misiles de la defensa antiaérea rusa. "La explosión de un misil de defensa aérea dañó el avión y desactivó sus sistemas", escribió en sus redes sociales este miércoles el jefe del Centro de Lucha contra la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Andri Kovalenko. El ucraniano volvió este jueves a hablar sobre el asunto, añadiendo además que "los agujeros en el fuselaje del avión durante el vuelo no son causados por pájaros. Los pasajeros lo grabaron claramente en vídeo".

Mientras tanto, el fiscal de transporte de la región de Mangystau de Kazajistán, Abilaibek Ordabáev, ha afirmado que la investigación será realizada única y exclusivamente por las autoridades de su país y que en ella no estarán ni representantes de Rusia ni de Azerbaiyán. "A día de hoy los especialistas de Rusia y Azerbaiyán no integran los grupos de investigación, que están a cargo de Kazajistán", ha añadido, matizando al mismo tiempo que dichos representantes sí han tenido acceso a los restos del avión pero no a la investigación.

El responsable kazajo ha pedido no lanzar acusaciones precipitadas y esperar a los resultados de las investigaciones y ha afirmado que lo que "es un hecho evidente" es que "el avión sufrió un accidente en territorio de Kazajistán y la explosión del balón [de oxígeno]". Sin embargo, las redes sociales de Rusia y Azerbaiyán han difundido un video en el que supuestamente se observan daños en el fuselaje del avión parecidos a los que ocurren tras el impacto de un misil antiaéreo, avalando la teoría de que el avión perdió el control tras el impacto de un misil.

La mayor parte de expertos en aviación han coincidido, tal y como explica El País en su artículo, en que lo más probable es que los agujeros que se observan en algunas partes de la aeronave fuesen provocados por el impacto de un misil antiaéreo con metralla.

Avión estrellado en Kazajistán EFE

La versión del Kremlin

Inicialmente, los medios oficiales rusos informaron de que el avión no pudo aterrizar en Grozni debido a la niebla y luego añadieron la posibilidad de una colisión con aves. Sin embargo, algunos canales rusos están llegando a conclusiones similares a las de Ucrania y los investigadores kazajos.

El canal de Telegram 'VChK-OGPU', con más de un millón de suscriptores, publicó fragmentos de la conversación entre la tripulación y el operador de vuelo de Grozni. Según el diálogo, la aeronave habría sido afectada por los inhibidores de drones activados por el ataque ucraniano. Cuando comenzó el descenso para aterrizar, el GPS dejó de funcionar y se perdió la comunicación.

"El piloto no pudo aterrizar en esas condiciones y decidió dirigirse a Bakú. Al dar la vuelta, ocurrió una explosión cerca; todo indica que el avión fue alcanzado por sistemas de defensa antiaérea", según el canal. Por su parte, Yuri Podolyaka, un conocido bloguero ruso experto en defensa, también opinó en Telegram que el avión probablemente fue "derribado accidentalmente por un sistema de defensa aérea". De forma similar, el canal Fighterbomber, que compartió uno de los videos sobre el accidente, sugirió que era poco probable que un impacto de aves hubiera dañado el fuselaje del avión.

Por el momento, el Kremlin ha rechazado dar declaraciones afirmando que aún es pronto para sacar conclusiones sobre el accidente aéreo. A pesar de ser preguntado sobre sí la aeronave podría haber sido atacada el portavoz ruso se ha limitado a señalar que "chocó con una bandada de pájaros". Asimismo, ha solicitado que dejen seguir las investigaciones en curso.

Miembros de los servicios de emergencias trabajan en el rescate de pasajeros de un avión que se estrelló cuando cubría la ruta entre la capital azerbaiyana, Bakú, y la ciudad rusa de Grozni, este miércoles. Emergencias de Kazajistán/EFE

La solución podría estar en las cajas negras

Una de las claves de este accidente (o ataque) podría encontrarse en las cajas negras de la aeronave, halladas este jueves en el lugar del accidente, según han trasladado fuentes oficiales kazajas citadas por EFE. "Durante la inspección del lugar del accidente fueron descubiertos dos registradores de vuelo que serán entregados al Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos", ha afirmado Ordabáev, quien ha añadido que las labores de inspección están en la "etapa final".

Para el descifrado de las cajas negras del avión participarán especialistas de la empresa brasileña Embraer, que acudirán este viernes al país para poder continuar con la investigación. También acudirán un equipo de expertos del Comité Interestatal de Aviación, que investiga accidentes aéreos en la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y miembros de las Fuerzas Aéreas de Kazajistán, según ha informado Bozumbayev. Por su parte, la portavoz de la OTAN, Farah Dakhlalla, ha pedido una investigación "exhaustiva" del accidente.