Recibe 150 euros de multa por viajar en tranvía con su contrabajo: la queja llega a la ministra de Cultura y toma medidas

Viajar con un instrumento musical en el transporte público no siempre es fácil, sobre todo si se trata de uno de gran tamaño como el contrabajo. Un reflejo de esto es lo que le pasó a un músico de París, al que le tocó vivir una mala experiencia en un tranvía al recibir una multa.

El músico se encontraba en el tranvía T3a -que cruza los distritos 15, 14, 13 y 12- de la capital de Francia cuando le multaron, según informa el medio L'Indépendant. Después de que un controlador comprobara su billete, su instrumento de cuerda fue considerado "objeto peligroso o inconveniente".

El músico quedó atónito, ya que es su instrumento de trabajo y no molesta a nadie, según señaló a la prensa francesa. Pero el interventor no cedió y el coste de la multa alcanzó los 150 euros, que él pagó inmediatamente, pero no se detuvo ahí.

El músico presentó una denuncia ante la Administración Autónoma de Transportes Parisinos (RATP), pero fue rechazada. Entonces decidió escribir a la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati. Y recibió respuesta: le comunicaron que su carta había sido remitida a Jean Castex, jefe de la RATP, señalando que la ministra llamaba la atención "sobre la precariedad de los músicos".

El escrito reenviado por la ministra, supone el músico, debió llegar al escritorio del mediador de la RATP, ya que poco después le comunicaron que le reembolsarían el dinero de la multa.