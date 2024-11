Reino Unido sigue los pasos de EEUU bajo la amenaza de un "conflicto nuclear para Navidad"

El visto bueno estadounidense al empleo ucraniano de misiles de largo alcance contra suelo ruso ha desatado una ola de respuestas por parte de la comunidad internacional, ante lo que se considera una nueva escalada del conflicto. Reino Unido ha seguido los pasos de Estados Unidos y también ha dado luz verde al país de Zelenski para que utilice sus misiles Shadow Storm en el país de Putin, algo que el mandatario ucraniano no ha desaprovechado, ya que horas después ejecutó un lanzamiento con este arsenal.

Se trata de una medida que ya llevaba días sobre la mesa. De hecho, el ex secretario de Defensa, Ben Wallace, pidió incrementar los esfuerzos de Gran Bretaña en el conflicto, después de que Putin afirmase que la supresión de la restricción podría implicar "un conflicto nuclear para Navidad". El mandatario ucraniano, por su parte, afirmó que "los misiles hablarán por sí solos".

Keir Starmer, el primer ministro británico, subrayó que su "máxima prioridad" es ayudar a Ucrania antes de que llegue a la Casa Blanca el republicano Donald Trump. Sin embargo, existen dudas de que el levantamiento de estas restricciones, que Zelenski llevaba pidiendo desde el inicio del conflicto, pueda suponer una escalada en la guerra.

"El único que se beneficia de un debate público sobre este tema es Putin", explicó una fuente diplomática consultada por el 'Daily Mail'. "Esto hace que Occidente parezca dividido, cuando no es así, y hace que parezca que la guerra depende de un único sistema de misiles, cuando no es así. Es un punto que hemos estado planteando a los ucranianos en todos los niveles", añadió.

En las filas rusas no ha sentado muy bien este anuncio y han criticado que Biden esté "echando leña al fuego" y han señalado que estos gestos suponen un paso serio. "Este no es un pequeño paso hacia el conflicto nuclear, sino un gran salto. Esta es la guerra que ustedes iniciaron. Creo que es extremadamente peligrosa", criticó un ex portavoz de Putin, Sergey Markov, en el programa 'The World At One' de Radio 4. "Creo que Biden, Macron y Starmer quieren una escalada que podría llevar, según tengo entendido, en el peor de los casos, a una guerra nuclear antes de Navidad de este año", aseguró finalmente.

Ante estas acusaciones, Wallace insistió que, aunque Rusia hable de una escalada, "ha intensificado el conflicto reclutando soldados norcoreanos y utilizando drones iraníes", y recalcó que el principal objetivo de estas medidas es el de "atacar infraestructuras militares rusas clave que, en algunos casos, se encuentran a solo unos pocos kilómetros dentro de su territorio".