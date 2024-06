Revelan el país que abortó el plan de enviar soldados de la OTAN a la guerra contra Rusia

Además del envío de armas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha llamado recientemente a su homólogo en EEUU, Joe Biden, para proponerle mandar también fuerzas occidentales a Ucrania para entrenar a sus tropas en la zona de guerra. Sin embargo, la respuesta fue negativa.

El presidente estadounidense rechazó la propuesta debido a la preocupación por las posibles consecuencias de esta acción, según revelan al medio Politico dos fuentes familiarizadas con la conversación entre los líderes.

Discrepancias entre EEUU y Francia

Biden y Macron discrepan en varias cuestiones relevantes. Mientras el líder francés considera tener papel ostentoso como defensor de la autosuficiencia y la autodeterminación europeas, la Casa Blanca lo ve como una especie de comodín, y Macron ha pedido opciones políticas en Ucrania que no convencen a la administración de Biden.

No obstante, han logrado acercar posturas y ambos coinciden en su intención de no abandonar a Ucrania en su lucha contra Rusia. Durante la celebración del 80º aniversario del desembarco de Normandía, Biden lanzó este aviso ante los avances de la ofensiva rusa y las dudas sobre la solidez del apoyo occidental: "No nos desentenderemos". Algo que Macron corroboró: "Estamos aquí y no flaquearemos".

Así, han decidido reunirse esta semana para tratar de intensificar su cooperación en Ucrania. La agencia Bloomerg revela que será el 8 de junio cuando los dos mandatarios hablarán de la necesidad de un apoyo continuo e inquebrantable a Ucrania y subrayarán la estrecha coordinación en materia de crisis internacional.