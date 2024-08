Robert F. Kennedy se retira de la carrera electoral en EEUU y muestra su apoyo a Donald Trump

Presidential Candidate Robert F. Kennedy Jr. makes a campaign announcement at a press conference.

El candidato independiente Robert F. Kennedy ha confirmado este viernes que abandona su candidatura a las elecciones de EEUU que se celebrarán el próximo 5 de noviembre. "Ya no creo que tenga un camino realista hacia la victoria electoral", ha señalado en una rueda de prensa en Arizona. Contaba con menos de un 5 % del apoyo, según reflejaban las encuestas.

Durante su comparecencia, Kennedy Jr. también ha mostrado su apoyo al republicano Donald Trump en la carrera presidencial, quien le había ofrecido incluso un puesto en su Administración: "Me sugirió que uniésemos fuerzas como un partido de unidad".

"Tres grandes causas me llevaron a participar en esta carrera en primer lugar, principalmente, y estas son las principales causas que me persuadieron a dejar el Partido Demócrata y postularme como independiente, y ahora a dar mi apoyo al presidente Trump", ha ratificado el hijo de Robert F. Kennedy y sobrino del expresidente John F. Kennedy, ambos asesinados en la década de los 60,

No obstante, Kennedy Jr. asegura que su campaña no concluye del todo, sino que la "suspende". En este sentido, ha explicado que su nombre seguirá en las papeletas de la mayoría de los estados, aunque no en diez territorios en disputa.

Trump, "honrado" por esta decisión

Ante la posibilidad de que esto sucediera, Trump aseguró el jueves que se sentiría "honrado" de recibir el apoyo de Robert Kennedy Jr.."Lo conozco desde hace mucho tiempo. Es un tipo un poco diferente, un tipo muy inteligente, una muy buena persona. Si me respaldara me sentiría honrado por ello, me sentiría muy honrado. Tiene el corazón en el lugar correcto. Es una persona respetada", expresó en la cadena Fox News.

Trump también denunció el trato que los demócratas otorgaron a Kennedy Jr. en 2023, cuando este se presentó a las primarias demócratas para competir en las presidenciales del 5 de noviembre, en un claro desafío al presidente, Joe Biden. "Lo trataron muy mal. Fueron muy duros y lo echaron. Básicamente le hicieron imposible que compitiera en las primarias. Creo que habría superado a Biden, porque Biden es muy malo como presidente", señaló.

Kennedy Jr. acabó retirándose de esos comicios internos en octubre para presentarse como candidato independiente.

"Dejé ese partido en octubre porque se ha alejado tan dramáticamente de los valores fundamentales con los que crecí y se ha convertido en el partido de la guerra, la censura, la corrupción, las grandes farmacéuticas, las grandes tecnologías, la gran agricultura y las fortunas. Abandonaron la democracia al cancelar las primarias para ocultar el deterioro cognitivo del presidente en funciones", ha explicado este viernes.