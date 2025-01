Robert Kennedy Jr. niega ahora ser antivacunas para asegurar su cargo en medio de una gran tensión en el Senado

Alta tensión en el Senado de EEUU por Robert F. Kennedy Jr. El candidato nominado por Donald Trump para liderar el Departamento de Salud ha enfrentado numerosas críticas por sus postulados y, justo hoy ha negado ser un antivacunas en medio de un fuerte revuelo en la audiencia protocolaria previa a su nombramiento.

"Creo que las vacunas desempeñan un rol fundamental en la atención médica", apuntaba en su testimonio de apertura Kennedy Jr, tras defender durante años que ninguna vacuna es segura ni efectiva, y desincentivando su uso.

"No haré nada como secretario de Salud que dificulte o desanime a las personas a recibir cualquiera de esas vacunas", ha apuntado refiriéndose a los tratamientos contra el sarampión y la polio. Y en el mismo discurso ha añadido que todos sus hijos están vacunados y que él confía en las vacunas al considerar que "tienen un papel fundamental en la atención sanitaria". Por ello promete liderar un Departamento de Salud "impulsado por la ciencia".

"Los medios de comunicación han afirmado que estoy en contra de las vacunas o de la industria. No soy ni lo uno ni lo otro; estoy a favor de la seguridad", ha manifestado Kennedy Jr. Ironizando, ha recordado que tiempo atrás alzó la voz para alertar de la presencia de mercurio y productos químicos en el pescado, y "no por ello me convertí en un "antipescado".

Sin embargo, la oposición demócrata ha evidenciado sus dudas sobre los cambios de opinión del candidato, refiriendo su historial de declaraciones y postulados contra el uso de vacunas.

También se esperaban sus palabras sobre el aborto, una cuestión sobre la que le han atacado los sectores conservadores por su opinión pasada a favor. Este miércoles ha sido contundente al señalar que "cada aborto es una tragedia". "No podemos ser una nación moral si tenemos 1,2 millones de abortos al año", añadía acto seguido.

El sobrino del presidente asesinado John F. Kennedy, inició su campaña presidencial con la vista puesta en los comicios del pasado 5 de noviembre, pero muy pronto abandonó sus planes para 'abrazar' el trumpismo.

Con su nominación como secretario de Salud, el Gobierno Trump se enfrenta a la que puede ser la confirmación más problemática. De hecho, la única hija del expresidente Kennedy, Caroline Kennedy, instó por carta a los senadores a rechazar la confirmación de su primo, al que tildó de "depredador" y le acusó de llevar a varios familiares "por el camino de la adicción a las drogas".