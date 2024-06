Rusia acerca su submarino nuclear moderno a zona roja

Ya ha llegado a la Habana la flotilla de la Marina de Guerra de Rusia que incluye una moderna fragata y un submarino de propulsión nuclear, tal y como estaba previsto. El Gobierno cubano ha informado que este este buque logístico va acompañado de la fragata Gorshkov, el submarino de propulsión nuclear Kazan y el remolcador de salvamento Nikolai Chiker, que tienen previsto hacer escala en La Habana hasta el 17 de junio.

La visita, que se ha producido este miércoles por la mañana, ha levantado una gran expectación y recuerda a la época de la Guerra Fría, cuando un submarino nuclear ruso pasó cerca de la costa estadounidense en su camino hacia Cuba. La US Navy se desplegó y persiguió al submarino con varios buques.

Prueba de misiles antibuque

El Ministerio de Defensa ruso ha anunciado que el Kazan probó el martes misiles antibuque a una distancia de más de 500 kilómetros. El Gorshkov también habría practicado la defensa antiaérea, con el cañón principal de 130 mm y los sistemas de defensa antiaérea de 30 mm.

No se sabe con certeza con qué está armado el Kazan. En teoría, puede equiparse con diversas armas de ataque, tanto para objetivos en alta mar como en tierra. Cada submarino puede transportar hasta 32 misiles de crucero Kalibr. Estos pueden ir equipados con cabezas nucleares y tienen un alcance de hasta 2.500 kilómetros.

EEUU, muy pendiente

El Departamento de Defensa de EEUU, que está siguiendo los movimientos de la flotilla desde hace días, asegura no estar preocupado por la presencia militar rusa cerca de Estados Unidos. "Los despliegues de Rusia son parte de una actividad naval rutinaria y no nos preocupan, ya que no representan una amenaza directa", ha afirmado.

Por su parte, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), señaló también la semana pasada que los navíos rusos no transportan armas nucleares y no representan una "amenaza para la región". Asimismo, destaca que la visita de la fragata rusa "se acoge estrictamente a las regulaciones internacionales de las cuales Cuba es Estado parte" y responde a "las históricas relaciones de amistad" entre La Habana y Moscú.

No obstante, varios buques de guerra estadounidense se han movilizado en las últimas horas para seguir de cerca la trayectoria de la flotilla rusa. El Departamento de Defensa estadounidense ha revelado también que prevé que el destacamento llegue también a puertos venezolanos y realice maniobras marítimas y aéreas durante el verano en aguas internacionales del Mar Caribe.