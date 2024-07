Rusia activa la caza del reportero que destapó a la hija secreta de Putin

La vida personal de Vladimir Putin, el presidente ruso, ha estado desde siempre cubierta de misterio. El mandatario ha tratado de mantener a los suyos en un segundo plano, ajeno a su gestión, pero eso no ha evitado las especulaciones y las acusaciones de los opositores por trato preferente.

Ahora, se habla de persecución a la prensa por desvelar detalles que el Kremlin no quiere que salgan a la luz. El último caso ha sido una orden de arresto contra un periodista de investigación que reveló que Putin tuvo una hija con una amante secreta, más allá de las dos hijas que ya se asume públicamente que tuvo con su exesposa.

Andrei Zakharov, que es como se llama el informador, fue incluido en la lista de buscados por el Ministerio del Interior ruso después de ser calificado como "agente extranjero". Hace cuatro años, desveló que Putin tuvo una hija con la limpiadora convertida en multimillonaria Svetlana Krivonogikh, de 49 años, quien ahora es copropietaria de un importante banco y de un club nocturno de striptease en San Petersburgo, la ciudad del político.

No está claro por qué Zakharov, de 40 años, fue agregado repentinamente a la lista rusa de buscados, aunque en su canal de Telegram avisó de que estaba "99% seguro" de que había sido por no cumplir con las regulaciones sobre "agentes extranjeros". Actualmente vive en el extranjero debido a una "vigilancia sin precedentes" por parte de los servicios de seguridad rusos, informa el diario británico The Mirror.

La hija secreta del dictador, llamada Luiza, tiene ahora 21 años y un parecido sorprendente con Putin, aunque él no la ha reconocido públicamente. Criada en San Petersburgo, la joven disfruta de escapadas a París, donde fue vista en el Louvre en 2021. Junto a su madre, cuenta con una lujosa casa en Mónaco (que cuesta más de 3,5 millones de euros), y parte de la fortuna financiera y inmobiliaria de 87 millones de euros en que se calcula el poder de su progenitora.

Durante un tiempo después de que la desenmascararan, Luiza fue visible en las redes sociales en Rusia, realizando un desfile de moda en San Petersburgo y trabajando como DJ en Moscú. Pero poco antes de que comenzara la guerra de Putin contra Ucrania, desapareció. Se cree que está ocultando el conflicto en Occidente, sin ser vista ni escuchada. No se sabe dónde.

Zajarov dijo el año pasado: "Hasta donde yo sé, ahora está en París. Está estudiando en alguna escuela de moda allí… pero está en París, sí, me refiero a una diseñadora de moda allí. Hasta donde yo sé, algo pasó en octubre de 2021 porque borró su cuenta de Instagram y ya no es pública. Parece que alguien le dijo basta".

Se cree que Putin tiene al menos otras dos hijas secretas con su posterior amante Alina Kabaeva, de 40 años, gimnasta rítmica ganadora de una medalla de oro olímpica. Nacieron en 2015 y 2019 y se criaron en varios palacios custodiados por el servicio de seguridad FSO cerca de Moscú, en el Mar Negro y en el norte de Rusia.

Putin les prohibió viajar a Occidente durante la guerra a sus otras dos hijas adultas conocidas. Luiza nació durante su matrimonio con su madre Lyudmila, ahora de 66 años, quien fue primera dama rusa antes de su divorcio.

Maria Vorontsova, de 39 años, genetista y experta en enanismo, es una destacada investigadora del Centro Nacional de Investigación Médica en Endocrinología del Ministerio de Salud de Rusia.

Katerina Tikhonova, de 37 años, ex bailarina de rock and roll convertida en matemática, es directora general de la Fundación Nacional de Desarrollo Intelectual en Rusia. Katerina fue nombrada miembro de un grupo de alto poder que supervisa la sustitución de importaciones para evadir las sanciones occidentales y se cree que tiene ambiciones políticas. Ambos también están sancionados por Occidente, al igual que muchos asociados y familiares de Putin, incluida su ex esposa Lyudmila.