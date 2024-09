Rusia acusa a un aliado de cambiar de bando

Varios aviones de combate MiG-29 de la etapa soviética en Serbia, aliado ruso, han pasado al arsenal de Ucrania tras un acuerdo de armas que incluye aviones Rafale de fabricación francesa, según algunos informes consultados por el medio dagens.

Las especulaciones surgen después del acuerdo entre Francia y Serbia, mediante el cual 12 aviones de combate Rafale serán entregados a la nación. Según varias fuentes rusas se trataría de una posible transacción entre ambos países.

Así lo expresó la exlegisladora rusa, Elena Panina, quien afirmó en su canal de Telegram que "los aviones (Mig-29) serán entregados a los franceses en diciembre, después de lo cual serán enviados a Ucrania. Moscú ya ha sido informado sobre este aspecto del acuerdo".

Del mismo modo, planteó que Serbia no tendría permiso de Rusia para enviar esos aviones y recordó que no es la primera vez que se entrega equipo militar serbio a Ucrania. Asimismo, destacó que Serbia no había realizado ninguna entrega de municiones a Ucrania a través de intermediarios y puso en duda si el equipo entregado por Rusia a ciertas naciones será utilizado más tarde en su contra.

Las autoridades serbias lo niegan

A pesar de ello, las autoridades serbias han negado que se trate de un intercambio. Asimismo, el Ministerio de Defensa lanzó un comunicado rechazando los informes, afirmando que el contrato con Francia no incluye ninguna disposición para la transferencia de estos aviones a Ucrania.

Por su parte, el ministro de Defensa, Bratislav Gašić, tachó los rumores como "una mentira descarada" afirmando que "los MiG-29 pertenecientes a Serbia están aquí para quedarse, y no se los entregaremos a nadie".