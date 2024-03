Rusia expulsa al periodista español Xavier Colás: "Era previsible tras las elecciones"

El Gobierno ruso rechazó renovar el visado del periodista español Xavier Colás que, después de 12 años informando desde Moscú, tuvo con 24 horas para salir del país, un escenario que, según relata a EFE, muchos corresponsales contemplaban tras las elecciones: "No hacía falta ser adivino".

Colás, corresponsal para el periódico español 'El Mundo' en Rusia y Ucrania y colaborador en otros medios en España y Francia, como France24, explicó que esta expulsión es "una muestra de lo que está por venir y no se va a quedar solo en los corresponsales, que al final no se suelen llevar la peor parte".

El periodista, que ahora mismo está en Estambul donde pasará una semana "intentando desconectar", informó de que se enteró ayer miércoles de que debía abandonar el país, cuando fue a recoger el visado después de haber recibido de las autoridades rusas la invitación para quedarse otros tres meses.

Según relató, le notificaron que estaba en una lista de expulsados y, pese a que pidió que le informaran de qué órgano estaba detrás, le dijeron que no tenían obligación de darle ninguna explicación.

"No me arrepiento de nada. Simplemente he hecho mi trabajo: he contado lo que pasa, he hablado con la gente que sufre por culpa de ello y he explicado quiénes son los responsables de lo que sucede", añade Colás en su cuenta en X.

Colás subraya que "un corresponsal tiene que ser alguien que escribe sin miedo sobre el gobierno como si el gobierno no lo vigilase y que al mismo tiempo escribe con cuidado sobre gente corriente como si de verdad pudiesen leerle al día siguiente. Nunca al revés".

También se refiere a los "propagandistas de la Z" (el signo de apoyo a la invasión) que "intentan presentar nuestras informaciones desde Moscú sobre la opresión como una muestra de que no hay opresión".

"De vez en cuando se cierra un círculo y queda al descubierto su engaño. Una vez más. Seguimos adelante. Por el mismo camino", concluye su mensaje en la red social.