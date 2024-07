Rusia reacciona a la idea de Trump de acabar con la guerra si llega a la Casa Blanca

Moscú se ha pronunciado -a su manera- acerca de las palabras del candidato a las elecciones presidenciales de EEUU, Donald Trump sobre la posibilidad de poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia antes de llegar a Washington en caso de que obtenga la victoria en el mes de noviembre.

Ha sido el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien se ha encargado de responder a la cuestión de si Rusia estaría dispuesta a un cese del fuego en suelo ucraniano en caso de que el magnate se hiciera con la presidencia del país.

Ante esa posibilidad, Peskov ha trasladado el escepticismo que hay en el seno del gobierno ruso acerca de esta posibilidad, aunque ha señalado que "sin conocer la esencia de lo que se trata, no podemos hacer comentarios al respecto", ya que Moscú "sabe qué implica".

Estas declaraciones no son nuevas, ya que el representante de los demócratas en EEUU ha insistido en varias ocasiones en la idea de que, con un presidente estadounidense "respetado por Putin", la invasión no se habría iniciado.

En esta línea, Donald Trump aseguró durante la semana pasada durante un debate contra el presidente Joe Biden que si ganaba las elecciones estadounidenses de noviembre , resolvería la guerra antes de asumir el cargo en enero.

"Esta no es la primera declaración de Trump sobre este tema, ya ha hecho declaraciones en este sentido anteriormente. Sin conocer la esencia de lo que se trata, no podemos hacer comentarios al respecto", dijo Peskov a los periodistas.

El Kremlin ha dicho que cualquier plan de paz para Ucrania propuesto por una posible futura administración Trump tendría que reflejar la realidad sobre el terreno, donde sus fuerzas controlan casi una quinta parte de Ucrania, pero que el presidente Vladimir Putin estaba abierto a las negociaciones.

Por su parte, Ucrania ya ha reiterado en numerosas ocasiones que las condiciones de Rusia para poner fin a la guerra equivalen a una exigencia de rendición.

Trump no ha dicho cómo pondría fin a la guerra, que ya lleva tres años. En el debate de la semana pasada, dijo que Rusia no habría invadido Ucrania en febrero de 2022 si hubiera habido un "verdadero presidente" en Estados Unidos que fuera respetado por Putin, mientras que Biden se mostró muy crítico con su rival en las próximas elecciones presidenciales y señaló que Trump "no tenía idea de qué diablos estaba hablando".