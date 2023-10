Sánchez ofrece Barcelona para retomar el diálogo Israel-Palestina y la UE anuncia su 'misión' de evitar que el conflicto escale en la región

Cita de urgencia del Consejo Europeo para definir una ruta y un mensaje comunes ante la guerra entre Israel y Hamás. Tras la cumbre virtual de este martes, la UE ha mostrado su compromiso en lo que han definido como misión clave: proteger a la población civil y evitar que el conflicto expanda a otros países de la región.

Pero no es el único frente de actuación. Tanto Charles Michel y Ursula Von der Leyen de forma conjunta como Pedro Sánchez, que ha comparecido en solitario desde Moncloa, han anunciado el aumento de la ayuda humanitaria a Gaza. Lo ha hecho especialmente el líder español, tras asumir que "en los últimos años la comunidad internacional no ha prestado suficiente atención a este conflicto".

Por ello, Sánchez ha ofrecido Barcelona como sede para retomar el diálogo entre Israel y Palestina. Allí tendrá lugar el Foro de la Unión por el Mediterráneo los días 27 y 28 de noviembre, una cita en la que "Israel y Palestina se sientan en igualdad de condiciones". "Es una buena oportunidad para relanzar el diálogo", ha añadido al respecto.

Sánchez ha verbalizado, en boca de toda la UE, los cuatro principios ya expuestos en la declaración conjunta del domingo. Esta se basa en la condena rotunda "de los horribles atentados terroristas" de Hamás, el reconocimiento del derecho de Israel a defenderse en "el estricto respeto al Derecho Internacional y en particular al Derecho Internacional Humanitario", la exigencia a Israel de que "debe garantizar en todo momento el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza y la protección de la población civil" y la "exigencia de la liberación inmediata, sin condiciones de todos los rehenes, incluido nuestro compatriota Iván Illarramendi".

De este modo, el presidente en funciones ha confirmado lo que se daba por hecho, que el ciudadano vasco fue sido capturado por Hamás el pasado 7 de octubre. Hace fechas se confirmó que la otra española, Maya Villalobo, fue asesinada por el grupo considerado terrorista para la UE.

Objetivo, que la guerra no crezca

Ursula von der Leyen ha puesto el foco en la necesidad de evitar la escalada bélica, como ha reconocido de sus charlas con diferentes líderes árabes. "Todos son conscientes de la importancia de la financiación de la UE y todos son conscientes de que este conflicto regional no puede escalar porque pondría en peligro la financiación de la UE a la región".

"Nuestro compromiso es hacer todo lo posible para que el conflicto no escale a nivel regional porque sería un riesgo mucho mayor", ha añadido a su vez Charles Michel, como líder del Consejo. Así, el mandatario belga se ha abierto a plantear los "retos políticos, diplomáticos y migratorios" que vienen, en especial la última cuestión, sobre la que ya ha reconocido tensiones con Italia.

'Recado' a Rusia

Ambos mandatarios no han dudado en dirigirse a Rusia para refutar cualquier atisbo de "duda" sobre un posible fin de la ayuda a Ucrania. "Algunos piensan que pueden distraernos y que dejaremos de apoyar a Ucrania porque no podemos elegir a quién apoyar, pero estaremos del lado de nuestros aliados todo el tiempo que sea necesario", ha expuesto Von der Leyen.

"Como europeos tenemos un deber, constatar que sin lugar a dudas hay un país que se beneficia del conflicto, Rusia, que ya ha comenzado a instrumentalizar la situación intentando agrietar la unión, pero no lo va a conseguir", ha rematado a su vez Charles Michel.

En lo que no ha habido igual contundencia es en la condena al bombardeo israelí sobre un hospital de Gaza, que ha dejado decenas de muertos civiles. "No puede volver a pasar", se limitó a contestar el presidente del Consejo Europeo antes de, urgido por la prensa, apuntar que "un ataque contra una estructura civil no es conforme al Derecho Internacional Humanitario", mientras Von der Leyen prefería no comentar nada "porque necesitamos confirmación":