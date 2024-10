Sheinbaum insta a España a aprovechar el 12 de octubre para disculparse por la Conquista

Claudia Sheinbaum vuelve a reclamar un perdón de España por la Conquista. La presidenta mexicana ha aprovechado la víspera del día de la Hispanidad para instar al Gobierno a disculparse por las "atrocidades" cometidas durante la colonización "como han hecho otros presidentes y gobernantes de distintos lugares del mundo".

La dirigente se ha manifestado este viernes durante una rueda de prensa, en la que ha reprochado que el Día de la Hispanidad era anteriormente conocido como Día de la Raza.

"Antes lo llamaban el Día de la Raza, pero no tiene nada que ver las razas, porque las razas no existen. El ser humano es una sola especie y no hay razas, está demostrado biológicamente", ha relatado la mandataria.

Tras sus palabras, Sheinbaum ha dado paso a un vídeo se muestran imágenes de dirigentes internacionales pidiendo disculpas por los delitos y barbaries cometidos en sus pasados coloniales. "A ver si [el Gobierno de España] se anima mañana a iniciar este proceso de disculpa pública", ha señalado.

"Ofrecer disculpas por crímenes de lesa humanidad es una responsabilidad histórica, una manera de buscar la reconciliación y superación de agravios del pasado. Hacerlo enaltece a quien admite el daño hecho a otros pueblos o naciones", insiste la dirigente.

Finalmente, el vídeo recuerda que el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió perdón años atrás a los pueblos maya y yaki, así como a la comunidad china en el país, por "hechos de violencia y discriminación".

"Estos ejemplos confirman que ofrecer disculpas por agravios del pasado permite resolver heridas históricas y libera tanto a quien ofrece perdón como a quien lo otorga"

Con estas nuevas acciones, México insiste en su crítica a España y sigue exigiendo que se disculpe ante los pueblos originarios de la nación centroamericana.

Sheinbaum no invitó al Rey Felipe VI a su ceremonia de investidura como presidenta a comienzos de mes, alegando que no había contestado a una carta en la que le exigía el perdón de España.