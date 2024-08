'The New York Times' avisa: "Putin tiene la victoria en sus manos"

Vladímir Putin podría estar a punto de ganar la guerra contra Ucrania. “Mientras Occidente observa, aparentemente impotente, Rusia se vuelve cada vez más audaz, como un matón que se da cuenta de que el maestro no va a venir”, advierte en el New York Times la escritora Anastasia Edel.

Con esta reflexión, la autora del artículo hace referencia a que Rusia ya no teme a la OTAN, algo que sí hacía cuando comenzó la guerra, debido a la impunidad de la que goza: “¿Por qué tener miedo? A pesar de tener los recursos para terminar esta guerra en los términos de Ucrania, Occidente claramente carece de la voluntad de ganar”.

Así, advierte de que la victoria está “firmemente” al alcance de Putin, “independientemente de quién esté en la Casa Blanca el año que viene”.

Apoyo, pero sin responsabilidad

Edel critica que, durante la guerra, Occidente ha alardeado de apoyar a Ucrania, pero considera que no tiene obligación con respecto a la guerra. “La ayuda militar prometida llega tarde y en cantidades insuficientes para equiparar los recursos de Rusia, y las restricciones, como las que prohíben atacar los activos militares en la propia Rusia, limitan la eficacia de la ayuda”, lamenta.

En este sentido, la escritora señala que Ucrania podría tener opciones de ganar si no tuviera restricciones, pero reprocha la estrategia que sigue Occidente de “demasiado poco y demasiado tarde” para no provocar un conflicto nuclear con Rusia. Por el mismo motivo, la OTAN no termina de atreverse a incorporar a Ucrania.

Por otra parte, destaca la incapacidad de los países occidentales de “cortar las fuentes de poder de Rusia, a pesar de las sanciones”. “Lo más importante es que el petróleo ruso se compra y se vende con mínima dificultad en todo el mundo, ya que los líderes occidentales no parecen poder decidir qué quieren más: castigar significativamente a Rusia o mantener las cosas como están”, detalla.

La victoria de Putin está cerca

Por todas estas situaciones, Anastasia Edel asegura que “Putin ya está planeando su victoria”, algo que afectaría especialmente a Occidente. Si bien Ucrania será quien pierda directamente, su reputación en el escenario mundial “será más alta que nunca y la membresía en la Unión Europea estará a la vista”.

En cambio, “Occidente tendrá dificultades para encontrar algo positivo”, apunta. “El fracaso de sus líderes en impedir la guerra en Europa o en castigar con éxito al agresor dará a entender a los demás que las fronteras ya no son inviolables”, añade. Esto podrá desencadenar nuevos conflictos en el futuro con resurgimiento de “viejos agravios”.