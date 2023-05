Tiroteo masivo en Texas: identifican al atacante como simpatizante neonazi

Un día después del tiroteo que acabó con la vida de ocho personas en un centro comercial de Texas, la policía de Dallas ha identificado al atacante como Mauricio García, de 33 años, del que están investigando sus posibles vínculos con la ideología de la supremacía blanca, según fuentes policiales citadas por The Washinton Post.

El atacante tenía varias cuentas en redes sociales y parecía sentirse atraído por el contenido neonazi ya que tenía un parche cosido en el pecho con las iniciales de un supuesto grupo nazi. Los investigadores también estudian las posibles relaciones que pudiera tener con bandas de presos y miembros de cárteles, según informa la cadena de televisión CBS, pero las autoridades han remarcado que es demasiado temprano para concluir la ideología es la causa del ataque.

Además del rifle AR-15 encontrado junto su cuerpo -el autor de la masacre fue abatido por un policía-, García tenía al menos otra pistola encima y múltiples armas más en el automóvil en el que llegó al centro comercial. En la escena del crimen se encontraron más de 100 cartuchos disparados.

La CNN afirma también que la policía entró el sábado por la noche en una casa con una dirección que coincidía con la de los padres de García. Las autoridades llegaron allí aproximadamente una hora después del tiroteo y bloquearon la calle durante varias horas.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas está liderando la investigación y ha pedido a los testigos que tengan evidencia digital del tiroteo que envíen información. Todavía no se sabe cuántos minutos estuvo actuando el perpetrador de la última masacre que ha vuelto a conmocionar a la sociedad estadounidense.

Kamala Harris: "Los estadounidenses merecen estar a salvo"

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que ha transmitido sus condolencias a las familias de las víctimas a través de su cuenta de Twitter, ha remarcado que la administración Biden "seguirá apoyando a las fuerzas del orden federales, estatales y locales en sus investigaciones".

"Ayer, Allen, Texas, fue sacudida por un tiroteo masivo sin sentido en un centro comercial, una de las demasiadas comunidades afectadas por la violencia armada", ha declarado Harris, según un comunicado de la Casa Blanca.

Harris ha lamentado que no se tomen medidas prácticas, a pesar de que se conocen las soluciones y el pueblo estadounidense las apoyaría sin división, según ha afirmado. "Aunque es mucho lo que aún no sabemos sobre este ataque, esto es lo que sí sabemos: todos los estadounidenses merecen estar a salvo de la violencia armada. Pero no lo están", ha agregado.

El presidente Joe Biden declaró este domingo cinco jornadas de luto nacional tras el tiroteo, "como muestra de respeto por las víctimas de los actos de violencia sin sentido".

Ordenó que la bandera de los Estados Unidos ondee a media asta en la Casa Blanca, en todos los edificios y terrenos públicos, en todos los puestos militares y estaciones navales, así como en las embajadas y otras instalaciones oficiales en el extranjero, "hasta la puesta del sol del 11 de mayo", explicó.

El mandatario volvió a pedir al Congreso que actúe para frenar la "epidemia" de las armas. "Una vez más le pido al Congreso que me envíe un proyecto de ley que prohíba las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad", afirmó.

Biden también pidió que la ley contenga medidas como las verificaciones de antecedentes universales, el requerimiento de almacenamiento seguro de armas o el fin de la inmunidad de los fabricantes de armas.

"Necesitamos más acción y más rapidez para salvar vidas. Demasiadas familias tienen sillas vacías en sus mesas de comedor (...) y los miembros republicanos del Congreso no pueden seguir enfrentando esta epidemia encogiéndose de hombros", señaló.

"La principal causa de muerte de los niños estadounidenses es la violencia armada", agregó Biden en el comunicado, tras conocerse que al menos una de las víctimas de la matanza de Allen es un niño de cinco años.

Casi 200 tiroteos masivos en EE.UU. este año

Estados Unidos ha sufrido al menos 199 tiroteos masivos en lo que va de año, según la organización Gun Violence Archive, que define los tiroteos masivos como aquellos en los que mueren cuatro o más personas, sin incluir al perpetrador del ataque.

Tras publicar ayer un mensaje de condolencia, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, enfatizó este domingo en una entrevista en Fox News la necesidad de abordar el aumento de la "ira y la violencia" y achacó a los problemas de salud mental el aumento de la violencia.

"Lo que Texas está haciendo a lo grande es que estamos trabajando para abordar esa ira y violencia, pero yendo a su causa raíz, que es abordar los problemas de salud mental", dijo.

"La gente quiere una solución rápida. La solución a largo plazo aquí es abordar el problema de la salud mental", añadió, sin hacer referencia a la petición de Biden de leyes que restrinjan el uso de las armas.

En Texas no hay límites a la cantidad de munición que puede comprarse y es completamente legal que alguien de 18 años compre un rifle de asalto, a pesar de que la ley federal le obliga a esperar hasta los 21 si quiere adquirir una pistola.

También llevaba un rifle AR-15 Salvador Ramos, el joven de 18 años que el 24 de mayo del año pasado se atrincheró en la ya famosa escuela primaria Robb de Uvalde, en el sur de Texas, matando a 21 personas.