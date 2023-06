Trump dice que no devolvió los documentos clasificados porque estaba "muy ocupado"

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump justificó esta pasada noche no haber devuelto a las autoridades los documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca porque estaba "muy ocupado" para buscarlos dentro de las cajas que tenía almacenadas en su mansión.

Así lo declaró el republicano al canal ultraconservador Fox News en la primera entrevista que concede desde que la semana pasada fuera procesado por 37 delitos federales por haberse negado a entregar la documentación, que incluía secretos nucleares.

Trump relató que no entregó los documentos cuando se lo pidió la Administración de los Archivos Nacionales porque primero tenía que sacar sus "objetos personales" de las cajas, pero estaba "muy ocupado" y no tuvo tiempo de hacerlo.

"Antes de entregar las cajas, tenía que sacar muchas cosas. Esas cajas estaban llenas de todo tipo de cosas como camisetas de golf, ropa, pantalones, zapatos. Había muchas cosas", afirmó.

De acuerdo con el escrito de acusación, el exmandatario se llevó ilegalmente en 2021, cuando abandonó la Presidencia, centenares de documentos clasificados, incluidos secretos nucleares, que almacenó en cajas en varios puntos de su mansión de Mar-a-Lago (Florida), como un dormitorio, un salón de baile, un baño y una ducha.

Trump, quien todavía hoy se niega a admitir que perdió las elecciones de 2020 contra el actual presidente, el demócrata Joe Biden, es el aspirante favorito a la nominación republicana para las presidenciales de 2024.

Justo este lunes, el juez federal de Miami prohibió a los abogados del expresidente compartir con personas ajenas a la defensa la evidencia que se produzca sobre la acusación criminal que enfrenta el republicano de retener documentos confidenciales tras terminar su mandato en 2021.

El juez Bruce E. Reinhart señaló en su orden de hoy que tanto Trump como el público, los medios y las redes sociales están incluidas en la orden y por lo tanto no pueden mantener esta información, ya sean originales o copias de documentos.

Trump, acusado de 37 cargos relacionados con almacenar y negarse a devolver documentos confidenciales, podrá tomar apuntes de la evidencia, los cuales también deberán mantenerse reservados por orden de la corte.

Los acusados solo tendrán acceso a la evidencia "bajo la supervisión directa del abogado defensor o un miembro del personal del abogado defensor. Los acusados no conservarán copias del material", dice el fallo.

El juez, que dio la razón así a una moción presentada el viernes pasado por la Fiscalía, detalló que "todo descubrimiento no clasificado producido por Estados Unidos" está sujeto a esta orden de protección.

Subrayó que esta evidencia puede ser solamente utilizada por los demandados y la defensa y "en conexión con la defensa de este caso, y para ningún otro propósito".

Una orden anterior de otro juez prohibió el martes pasado a Trump, cuando se le leyeron formalmente los cargos, discutir el caso con testigos o posibles testigos, ni con Walt Nauta, un veterano de la Marina que está acusado de complicidad con el expresidente.

Los abogados de Trump, que se ha declarado "no culpable" de los cargos, deberán tener la evidencia "en el custodia y control", según la orden de hoy.

"El abogado defensor almacenará los materiales de forma segura con etiquetas que dejen claro que los materiales están sujetos a esta orden", reiteró el juez.

"Una violación a sabiendas de esta orden por parte de los demandados, los abogados defensores y las personas autorizadas (estas ultimas previo la firma de un documentos del cual la corte debe tener la lista) pueden dar lugar a desacato al tribunal u otras sanciones civiles o penales", detalló el juez.

No me gusta esa encuesta

Trump, antes de la entrevista, ha criticado una reciente encuesta de la Universidad de Quinnipiac para Fox News que lo sitúa cuatro puntos por detrás de Joe Biden en intención de voto. "La encuesta Quinnipiac/FoxNews sobre Trump contra Biden no es una encuesta justa, es una encuesta MALA. Infrarrepresenta a los repulbicanos en diez puntos, lo que significa que en lugar de estar 4 puntos por debajo, estoy 6 puntos por encima. Otras encuestas me colocan mucho más arriba", ha publicado Trump en su red social, Truth Social.

El exmandatario y favorito a la nominación del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024 ha cargado en particular contra la cadena conservadora, que "siempre intenta, como ya hizo en 2016 mostrar lo negativo de MAGA (Make America Great Again) y Trump. Estamos ganando A LO GRANDE. No les gusta. A los RINOS no les gusta. A los demócratas no les gusta, pero sobre todo, ¡no les gusta a los marxistas y comunistas!", ha añadido. Los RINO son los Republican In Name Only, los republicanos solo de nombre, republicanos moderados, en el lenguaje de Trump.

La encuesta fue publicada el pasado miércoles y auguraba un 48 por ciento de votos a favor de Biden frente al 44 por ciento de Trump. El apoyo a Biden no había cambiado con respeto a la encuesta de mayo, mientras que el de Trump cayó dos puntos.