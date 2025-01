Trump se mete en el ejército ucraniano y pone condiciones antes de la reunión clave para el fin de la guerra

Donald Trump presiona a Zelensky para que reduzca la edad de movilización en su Ejército a 18 años. El presidente electo de Estados Unidos, quiere que Ucrania llegue a la mesa de negociación con "una posición más fuerte". Joe Biden ya planteó a Kiev esta propuesta en noviembre.

Su asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, ha afirmado en una entrevista con Abc News, y recogida por el medio Novinky, que, "si los ucranianos han pedido al mundo entero que defienda la democracia, deben hacer lo mismo". "Definitivamente, han adoptado una postura muy noble y dura, pero necesitan abordar la falta de soldados en el frente. No se trata sólo de municiones y de emitir cheques. Se trata de estabilizar la línea del frente para que podamos llegar a algún tipo de acuerdo".

De acuerdo al medio, Waltz también recordó que, por el momento, "se están llevando a cabo los preparativos para una llamada telefónica entre Trump y Putin". Según él, "tendrá lugar dentro de días o semanas".

"No está claro cómo responderá Ucrania a la solicitud. Después de todo, la administración del presidente Trump no ha prometido más ayuda y por el momento, no hay información sobre si Washington tiene la intención de apoyar a Kiev después de que el presidente tome posesión el 20 de enero", relata el medio.

La publicación confirma que la media de un soldado ucraniano es de 43 años. De momento, "Kiev ha informado que no quiere reducir la edad para proteger a sus generaciones futuras". La última rebaja fue en abril, cuando el Gobierno de Zelenski bajó la edad de 27 a 25 años. Por el contrario, Moscú ha movilizado a jóvenes de 18 años desde el inicio de la guerra.

Donald Trump se ha jactado durante mucho tiempo que pondría fin al conflicto. Pero en declaraciones recogidas por la agencia Reuters, el presidente ha confesado que espera tener seis meses para hacerlo.