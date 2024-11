Ucrania acorrala a este país de la OTAN: "Quiere arrastrarnos a la guerra con Rusia"

La relación entre Polonia y Ucrania no está pasando por su mejor momento. Varsovia ha ha apoyado firmemente a Kiev durante todo el conflicto con Rusia, pero Volodímir Zelenski criticó recientemente que la ayuda no ha sido suficiente.

El presidente ucraniano lamenta que Polonia no haya suministrado aún sus restantes aviones de combate MiG-29 a pesar de los acuerdos previos, así como la negativa de su aliado a derribar los misiles rusos que volaran en su dirección, pese a pedirlo "constantemente".

Estas declaraciones no han sentado nada bien en Varsovia. El viceprimer ministro polaco, Krzysztof Gawkowski, considera que aceptar estas peticiones supondría una implicación directa de Polonia en la guerra. "Con estas declaraciones Zelenski quiere arrastrar a Polonia a la guerra con Rusia", afirma en una reciente entrevista con Radio ZET.

"Zelenski quiere que Polonia lance misiles sobre Ucrania, lo que significa que quiere que Polonia entre en la guerra, lo que significa que quiere que Polonia esté en guerra con Rusia", añade el también ministro de Asuntos Digitales.

Palabras "indignas" e "innecesarias"

Gawkowski recuerda la gran ayuda enviada por Polonia, con lo que no comprende la crítica del presidente ruso: "Tengo la impresión de que las últimas palabras del presidente Zelenski no son dignas de un político que le debe mucho a Polonia. Equipo donado, ciudadanos atendidos, Polonia un gran amigo de Ucrania, un centro de transporte. Me parece que en tales situaciones se le dice "gracias" a alguien y no se le acosa".

Así, el viceprimer ministro polaco reclama que Zelenski "debería valorar lo mucho que ha hecho Polonia en los últimos dos años", ya que ha apoyado a Ucrania a pesar del riesgo que suponía para el propio país. "Estamos pagando un precio por esto, incluida la guerra en el ciberespacio que ha azotado a Polonia. Tenemos el 100% de incidencias, más que en 2023 y un 200% más que en 2020", concluye en otra entrevista para RFM 24.

En este sentido, Gawkoswki asegura que su país no va a ignorar más las críticas de Ucrania y, aunque sigue queriendo que su aliado logre la victoria, insta a ambas parte a hablar para solucionar las tensiones.

"Se acabó el tiempo en que Polonia esconde la cabeza bajo la arena y finge no ver ni oír lo que dicen las autoridades ucranianas. Apoyamos a Ucrania. Queremos que gane la guerra con Rusia, pero debe haber un entendimiento entre ambos lados de la barricada que se ha creado hoy", concluye.