Ucrania se desmorona en mitad de conversaciones sobre un alto el fuego

La batalla final por la pequeña ciudad de Velyka Novosilka, en el Donbas ucranianio, se ha prolongado durante seis días, aunque el resultado final era evidente mucho antes: Rusia se impone, no hay más.

La situación se tornó crítica a principios de este nuevo 2025, cuando las tropas rusas tomaron el control de las aldeas inmediatamente anexas, al noreste y al oeste, apretando a los defensores ucranianos por tres lados.

Ya el jueves 23, el estrecho corredor que conducía a lo que se había convertido en una bolsa casi aislada se había vuelto intransitable. La orden de retirada llegó tan pronto como descendió la niebla. Era una tarea de pesadilla que debía completarse a pie, bajo cielos llenos de drones y cruzando un río. La evidencia de los triunfantes canales de propaganda rusos sugiere que muchos no lo lograron.

La pequeña victoria de Rusia en Velyka Novosilka (una población de apenas 5.000 habitantes antes de la guerra) ha seguido un patrón familiar: incesantes asaltos de infantería, bajas devastadoras, colapso de las defensas ucranianas y su eventual retirada, explica sobre el terreno The Economist.

El foco inmediato de las unidades que han estado combatiendo allí probablemente ahora se trasladará ahora de nuevo a Pokrovsk, al norte, un centro logístico mucho más grande que Rusia ha estado atacando con distintas intensidades durante los últimos seis meses.

Los combates allí ya han llevado a los ucranianos a cerrar una mina de carbón de coque crucial, que anteriormente cubría la mitad de las necesidades de la industria metalúrgica nacional. Las fuerzas rusas también están avanzando en las cercanías hacia el sitio de los útiles depósitos de mineral de litio.

El plan del Kremlin probablemente depende de dónde pueda hacer progresos rápidos. El requisito mínimo de su "operación militar especial" -como la llama aún Vladimir Putin- parece seguir siendo ocupar la totalidad de la región del Donbas (que comprende las provincias de Luhansk y Donetsk), recuperar el control de la propia región rusa de Kursk, que Ucrania ha ocupado parcialmente, y mantener el "puente terrestre" del que se apoderó en las primeras etapas de la guerra que conecta Crimea con Rusia.

En Kursk, Rusia aún no ha recuperado la iniciativa, pese a haber desplegado una fuerza que se complementa con cazas norcoreanos y que, con 62.000 hombres, es quizás tres veces mayor que la agrupación ucraniana. Mientras tanto, en el Donbas, expulsar a Ucrania de las ciudades restantes, que están bien defendidas, no será fácil.

Los campos abiertos inmediatamente al oeste de Pokrovsk y una ofensiva psicológicamente dañina en la región de Dnipro pueden resultar más tentadores. "Buscan nuestros puntos débiles", dice Andriy Cherniak, un oficial de inteligencia militar. "Y luego concentran fuerzas allí donde tienen éxito táctico".

El campo de batalla moderno, dominado por drones que espían, acechan y atacan, está cambiando rápidamente la naturaleza de los combates. En Velyka Novosilka, por ejemplo, los vehículos blindados desempeñaron un papel mínimo. "Uno de nuestros tanques se acercó sigilosamente a las líneas del frente", dice el capitán Ivan Sekach, un oficial de la 110.ª brigada ucraniana que defiende la ciudad. "Diez drones atacaron y le prendieron fuego casi de inmediato".

En cambio, la lucha la llevó a cabo la infantería: pequeños grupos rusos de tres, cuatro o cinco soldados, enviados en oleadas. La mayoría tuvo un final rápido y sangriento, pero algunos lograron establecer nuevas posiciones y acercar la lucha, obligando a los ucranianos a retirarse.

Las tácticas rusas no son dinámicas, pero están causando a Ucrania un sinfín de problemas. "En pocas palabras, Rusia tiene la infantería y Ucrania no", resume el medio.

Los problemas con la movilización y la deserción han afectado duramente a las reservas ucranianas. "Nos cuesta reemplazar nuestras pérdidas en el campo de batalla", dice el coronel Pavlo Fedosenko, comandante de un grupo táctico ucraniano en el Donbass. "Pueden lanzar un batallón de soldados en una posición que hemos ocupado con cuatro o cinco soldados", añade.

Las brigadas que conforman la línea del frente del Donbas están constantemente faltos de personal, bajo presión y resquebrajándose. La línea del frente sigue retrocediendo. "Ya no tenemos tácticas más allá de tapar agujeros", dice Kupol, el nombre de guerra de un comandante ahora retirado, que hasta septiembre dirigió una brigada que luchaba en el este del Donbass. "Lanzamos batallones al caos y esperamos poder detener de algún modo el proceso".

La atención mundial se ha desplazado hacia las negociaciones de paz, que aún no se han llevado a cabo, hacia las señales contradictorias de la Administración Trump que un día parecen positivas para Ucrania y al siguiente no tanto.

Para quienes están en el frente de batalla, la agenda es menos abstracta. Mientras la línea del frente siga moviéndose, Putin parece tener pocos motivos para hacer concesiones. Los rusos no se quedarán sin armas en un futuro próximo, dice el oficial de inteligencia Cherniak. "Tienen al menos un año, posiblemente dos, para seguir luchando como lo han estado haciendo". El complejo militar-industrial sigue siendo una "vaca sagrada" para el Kremlin, continúa, y estará protegido de posibles vientos económicos en contra, inflación o sanciones.

Mientras tanto, Corea del Norte está interviniendo para suministrar artículos que escasean, como cañones de armas y sistemas de artillería. "Rusia ha demostrado que puede funcionar en un ciclo completamente cerrado".

Tres años después de su agotadora lucha de desgaste, aún no está claro si Rusia puede convertir sus muchas ganancias tácticas en algo más grande, lo suficiente como para presionar más profundamente detrás de las debilitadas líneas de Ucrania y causar un verdadero sufrimiento.

Cherniak dice que las pruebas hasta ahora sugieren que esto es poco probable. "Vemos sus reservas, sus misiles, sus blindados, y no es suficiente. Todavía no". Sekach cree que la suerte también puede haber jugado un papel. En Velyka Novosilka, dice, las columnas blindadas rusas en más de una ocasión se abrieron paso y se colocaron detrás de las defensas ucranianas, pero sin darse cuenta. Perdidos y desorientados, dieron media vuelta. "El ejército ruso no recompensa a la gente inteligente, esa es mi única explicación", dice. "Pero no podemos contar con que siga siendo así".