Ucrania se encuentra 18 tanques nuevos con avanzados sistemas de puntería

Las fuerzas armadas de Ucrania se disponen a recibir otro flujo crítico de equipo militar de los aliados occidentales, incluidos tanques Leopard 2 avanzados. Esos que no han cambiado el curso de la guerra, como pensaban los más optimistas, pero que son esenciales para mantenerle el pulso al invasor ruso.

Este refuerzo en el apoyo continuo occidental llega mientras Ucrania está haciendo frente a un conflicto intensificado en las líneas del frente, buscando mantener el impulso contra las fuerzas rusas en las regiones oriental y meridional del país.

Mientras tanto, Rusia ha condenado el continuo flujo de ayuda militar occidental a Ucrania, acusándola de prolongar el conflicto. Moscú ha amenazado con tomar represalias contra la ayuda occidental, incluso.

En un correo electrónico enviado a la revista norteamericana Newsweek el viernes pasado, refiriéndose al paquete de armas alemán, el especialista Keir Giles, consultor del Programa Rusia y Eurasia en Chatham House, afirma: "Hace mucho que debía haberse hecho, y estamos en guerra, a nadie debería importarle en lo más mínimo cómo lo percibe Rusia".

"Hace mucho que debía haberse hecho, y estamos en guerra, a nadie debería importarle en lo más mínimo cómo lo percibe Rusia"

Alemania, el principal proveedor de los tanques Leopard 2A6, ha confirmado el envío de 18 unidades en un anuncio federal como parte de un paquete de armas de 1.500 millones de dólares y parte de un compromiso continuo de la OTAN para ayudar a los esfuerzos de defensa de Ucrania.

Los tanques Leopard 2 son modernos y muy móviles, conocidos por su gran potencia de fuego y sus avanzados sistemas de puntería, lo que los convierte en activos valiosos para las operaciones militares de Ucrania. La ayuda supondrá un impulso para la fuerza militar de Ucrania en el campo de batalla.

Como se indica en el anuncio, Alemania proporciona apoyo a Ucrania "suministrando equipos y armas, que proceden de suministros de las Fuerzas Armadas Federales y de entregas de la industria financiadas con fondos del Gobierno Federal para el desarrollo de capacidades de seguridad". En total, la República Federal de Alemania "ha proporcionado o comprometido para los próximos años una ayuda militar por un valor de aproximadamente 28.000 millones de euros".

"Desde el inicio del ataque armado ruso a Ucrania el 24 de febrero de 2022, Alemania ha suministrado material de los arsenales de las Fuerzas Armadas Federales por un valor aproximado de 5.200 millones de euros, que reflejan los valores de reposición estimados. "Además, más de 10.000 soldados ucranianos recibieron entrenamiento militar en Alemania. Los gastos de este entrenamiento ascienden hasta ahora a unos 282 millones de euros", se lee en el comunicado federal.

Además, Países Bajos afirmó también haber ordenado "el envío a Ucrania de seis obuses autopropulsados DITA de la República Checa, así como de un número no revelado de proyectiles de artillería de 152 mm", según informó el diario ucraniano Kyiv Independent. Según el informe, "el Instituto de Kiel para la Economía Mundial (IfW Kiel), que rastrea la ayuda internacional a Ucrania, Alemania y los Países Bajos, [ha] asignado 15.000 millones de euros y 6.400 millones de euros, respectivamente".

Además de los tanques Leopard 2, los paquetes de ayuda militar actuales y anteriores de Alemania han incluido otros vehículos blindados de combate, defensa aérea, artillería, drones y sistemas anti-drones, equipos de capacidad de ingeniería militar, como detectores de minas y sistemas de limpieza, así como equipos de protección y otros equipos especializados.

Los diversos vehículos blindados de transporte de tropas, sistemas de artillería y municiones guiadas con precisión enviados a Ucrania hasta ahora han sido cruciales en la contraofensiva lanzada a principios de este año . La infusión de equipos avanzados, como los tanques Leopard 2, por parte de los aliados de la OTAN se considera un gran impulso para Ucrania.

Un componente clave

Los tanques Leopard 2 han sido un componente clave de la ayuda militar occidental, y varias naciones europeas, entre ellas España, Polonia y Noruega, buscan contribuir con algunas de sus existencias a Ucrania, como informaron anteriormente The Defense Post y The Associated Press.

Los tanques, equipados con cañones de ánima lisa de 120 mm y blindaje compuesto, ya han entrado en acción en múltiples teatros de la guerra, ayudando a las fuerzas ucranianas a recuperar territorio en áreas clave.

El fabricante alemán Krauss-Maffei Wegmann, el Leopard 2, lo promociona como "el tanque de batalla líder del mundo" que durante casi medio siglo ha combinado aspectos de potencia de fuego, protección, velocidad y maniobrabilidad, haciéndolo adaptable a muchos tipos de situaciones de combate, según informó AP.

Como parte de la condena de Rusia al apoyo de Occidente a Ucrania, el secretario de prensa del presidente ruso Vladimir Putin, Dmitry Peskov , declaró previamente que Moscú "debe estar listo" para implementar su doctrina nuclear revisada, según informes del medio de comunicación estatal ruso Tass, lo que aumenta los temores de una mayor escalada en la ya intensa guerra.