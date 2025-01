Ucrania tropieza con un paquete de drones furtivos de Estados Unidos

Anadolu via Getty Images

La inteligencia militar de Ucrania (GUR) ha recibido un sistema avanzado de drones furtivos llamado "Hazard", junto con un vehículo Humvee, como parte de una donación de la organización benéfica estadounidense Help Heroes of Ukraine (Ayuda a los héroes de Ucrania).

La entrega llega en un momento crucial, mientras Kiev se prepara para un posible cambio en la política exterior de EEUU con el regreso del presidente electo Donald Trump, conocido por su escepticismo respecto a la ayuda militar a Ucrania. Aunque algunos informes sugieren que mantendría el flujo de ayuda, su enfoque podría alterar significativamente la dinámica del conflicto.

Detalles del sistema Hazard

El GUR define al sistema "Hazard" como un "dron furtivo de alta velocidad", diseñado con materiales compuestos que le otorgan un vuelo rápido y silencioso que lo hacen difícil de detectar por equipos de guerra electrónica.

Por su parte tiene capacidad para portar 10 drones explosivos en un sistema de lanzamiento. También posee un panel de control avanzado para operaciones tácticas y ojivas personalizables según la misión.

La donación ha sido posible gracias a una campaña de recaudación de fondos organizada por Help Heroes of Ukraine, y las fotografías difundidas, recogidas por Newsweek, muestran al jefe del GUR, Kyrylo Budanov, supervisando el equipo en una ubicación que no ha sido revelada por seguridad.

El apoyo militar de Estados Unidos

El gobierno estadounidense anunció recientemente un nuevo paquete de ayuda a Ucrania valorado en 2.500 millones de dólares, incluyendo municiones, vehículos blindados y drones no especificados.

De este dinero, 1.220 millones de dólares provienen de la Iniciativa de Asistencia para la Seguridad de Ucrania (USAI), mientras que el resto corresponde a equipo militar existente para entregas rápidas. El presidente Joe Biden aseguró que su administración continuará enviando ayuda "tan rápido como sea posible" durante el tiempo que le queda en el cargo.