Ucrania utiliza el truco de Putin en su contra

Oleg Palchyk / Global Images Ukraine via Getty Images

El diario digital norteamericano The Daily Beast ha publicado un detallado reportaje sobre el terreno en Ucrania en el que da cuenta de cómo el país invadido ha logrado darle la vuelta a una estrategia de su invasor, Rusia, y usarla en su provecho. A saber: el empleo de presos ucranianos, miles, que están cambiando sus celdas por un lugar en el frente de guerra.

Por ejemplo, el medio cuenta el caso de Viktor, de 45 años, en una celda hacinada de Járkov, Viktor, de 45 años, a quien se le da la opción de seguir cumpliendo su condena "sabiendo que una bomba rusa puede caer en la cárcel cualquier día", en una zona de especiales padecimientos, o cambiar su celda por los peligros del frente, como voluntario para defender a su país. "Es mejor ir a luchar con armas que quedarse sentado aquí", asume, al fin.

En una táctica tomada prestada del manual de Vladimir Putin, Ucrania ha comenzado a liberar prisioneros para que presten servicio en el frente. La primera ley de este tipo en Ucrania hizo que miles de convictos fueran elegibles para unirse a la guerra mientras se intensifica la contraofensiva rusa. Los prisioneros que se unen al ejército lo ven como una manera de hacer lo correcto por su familia y su país después de una vida que gira en torno al crimen.

Para el ejército ucraniano, los hombres sirven como nuevos reclutas en un momento en que los alistamientos son bajos, un quid pro quo que intercambia libertad por mano de obra en lo que se ha convertido en una guerra de desgaste.

Los civiles se apresuraron a alistarse en el ejército cuando comenzó la guerra a principios de 2022, muchos de los cuales nunca habían disparado un arma antes. Unidos en su determinación de proteger su patria de la invasión ilegal de Putin, ayudaron a lograr una serie de avances sorpresa en el frente, defendiendo Járkov y recuperandoterreno en una contraofensiva sorpresa en el noreste de Ucrania. La solidaridad y la moral eran altas, pero con el tiempo el número de nuevos reclutas militares disminuyó a medida que se instalaba la fatiga de la guerra. El futuro de Ucrania sigue siendo incierto.

Algunos hombres ucranianos están tan en contra de alistarse en el ejército que pagan miles de dólares para falsificar formularios de exención médica como excusa para no poder servir. Otros huyen ilegalmente del país en lugar de arriesgar sus vidas en el frente. Con la esperanza de encontrar más soldados, el parlamento ucraniano aprobó una ley que permitía a algunos prisioneros unirse a las Fuerzas Armadas de Ucrania. No todos los prisioneros son elegibles para servir en el frente: aquellos que son culpables de violencia sexual, asesinato de dos o más personas o corrupción grave deben cumplir sus condenas.

Sólo aquellos a los que les quedan tres años o menos de condena pueden solicitar el canje. Aun así, Ucrania ha logrado reclutar a unos 3.000 hombres de prisiones de todo el país para el ejército, aunque algunos no tienen formación que los prepare para el combate activo. La viceministra de Justicia ucraniana, Olena Vysotska, estima que 27.000 reclusos podrían ser elegibles para el nuevo programa.

Mejor que la prisión

Para algunos prisioneros, como Viktor, que cumple condena en Járkov por robo, la vida en el frente puede ser más segura que permanecer en prisión. Viktor llamó al Daily Beast desde su prisión en Járkov y recordó el “caos” que vivió cuando estuvo atrapado en la prisión en los días posteriores a la invasión. “El avión lanzó bombas justo al lado nuestro. Fue muy aterrador. Los guardias, toda la prisión estaba asustada”, dijo.

La región de Járkov está en la frontera con Rusia y muchos tuvieron poco tiempo para escapar antes de que los soldados rusos y ucranianos lucharan en sus calles. Los guardias abrieron las cárceles de Járkov a las familias de los reclusos porque el edificio de una sola planta no tenía ventanas y tenía gruesos muros de cemento, que se esperaba que pudieran resistir las ondas de choque de los ataques cercanos. La esposa y el hijo de Viktor estaban entre las familias que se refugiaron en la cárcel. “Nadie nos evacua. Todos estamos en celdas, así que si [el misil] impacta, bueno, es una fosa común. No puedes ir a ninguna parte”, explicó.

A medida que la guerra continuaba y los soldados ucranianos conseguían expulsar a los rusos de Járkov, la familia de Viktor y las de otros prisioneros abandonaron la prisión, y muchos de ellos se trasladaron a regiones más seguras del país, dejando atrás a los hombres que cumplían condena tras las rejas. Desde entonces, la guerra ha ido subiendo y bajando en Járkov y los prisioneros se han acostumbrado a que su edificio sea un objetivo, pero después de que Rusia lanzara su contraofensiva en la región el 10 de mayo, la ciudad ha sido bombardeada con nuevos ataques con frecuencia.

El Daily Beast visitó la prisión en la que se encuentra encarcelado Viktor a principios de este verano, una instalación de mínima seguridad que, según él, estaba llena de “gente normal. Aquí no hay sinvergüenzas”. Pero antes de que pudiéramos hablar con ningún preso, un guardia nos dijo que nos fuéramos. “Es demasiado peligroso”, dijo el guardia, aunque no por los hombres que estaban dentro de la prisión, sino por la amenaza de un ataque ruso. “Los hombres no son el problema”, dijo el guardia antes de cerrar la puerta de entrada.

Por teléfono, Viktor subrayó que quiere hacer su parte para asegurar la victoria de Ucrania y, cuando se enteró de la posibilidad de que los presos puedan unirse al ejército, dijo: "Me alegré. Tengo muchas ganas de ir. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Es mejor ir a luchar con armas que quedarse aquí sentado".

Hay otros prisioneros que sirven junto a Viktor y que quieren unirse a la guerra, señaló. Esos hombres también están impulsados por su amor a Ucrania más que por su deseo de libertad. Aun así, saben que la guerra está en un momento peligroso, ya que Rusia sigue ganando terreno en el Donbas, a pesar de la invasión sorpresa de Ucrania de la región de Kursk, en el oeste de Rusia.

En la región de Járkov todavía se están produciendo intensos combates y existe la posibilidad de que la ciudad, la segunda más grande de Ucrania, vuelva a sufrir enfrentamientos en sus calles. Los soldados ucranianos con los que hablaron con el citado medio dijeron que decenas de sus soldados están siendo heridos y que algunos se niegan a obedecer las órdenes militares para salvar vidas. Aunque Viktor no tiene entrenamiento militar y nunca ha disparado un arma antes, planea ingresar en una academia militar donde aprenderá a convertirse en un soldado profesional que pueda proteger a su país. Cuando se le preguntó si está dispuesto a morir por Ucrania, Viktor dijo: "Si Dios quiere".

Siguiendo el ejemplo de Rusia

La decisión de Ucrania de reclutar prisioneros como soldados de primera línea es controvertida, pero difiere notablemente del programa ruso de larga data de vaciar las cárceles y enviar a los convictos en masa a las líneas del frente en el este de Ucrania. Muchos convictos fueron enviados a Wagner, que posiblemente era el grupo mercenario más brutal de Rusia antes de la muerte de su fundador, Yevgeny Prigozhin. Rusia está acusada de utilizar a los prisioneros como materia prima para su maquinaria de guerra, utilizándolos como "olas de carne", grupos de hombres a los que se les ordena avanzar hacia el enemigo, sin tener en cuenta sus vidas.

Entre los soldados convictos de Rusia se encuentran algunos de los criminales más brutales del país: asesinos, pedófilos y violadores. En mayo, Meduza, un medio de comunicación ruso independiente, informó que las autoridades rusas habían “entregado repetidamente un premio estatal a un pedófilo convicto que fue reclutado en el ejército directamente desde la prisión”, según su informe.

El hombre, Ilya Belosotsky, es un exdirector de programas de televisión para niños que estuvo en prisión por agredir sexualmente a una menor en 2022 y recibió una medalla "por salvar vidas" al unirse al ejército. Recientemente, un asesino en serie, Yury Gritsenko, un esquizofrénico de 62 años que cumple una condena de 22 años de prisión por el asesinato de cuatro mujeres, también fue liberado para luchar en la guerra. Ucrania ha prometido que sus soldados prisioneros serán diferentes a los de Rusia, y el programa también tiene como objetivo ayudar a combatir las prisiones superpobladas del país y hacer espacio para los nuevos que están siendo acusados de colaborar con el enemigo.

Kiev ha declarado que sus soldados no están siendo utilizados para crear nuevas y brutales unidades militares como las de Rusia. Mientras Ucrania sigue luchando por la victoria, la integración de los presos puede verse como una forma de desesperación y un símbolo de esperanza. Kiev nunca tuvo la intención de considerar héroes a los delincuentes convictos, pero los presos ven el proyecto de ley como una oportunidad de redención por sus crímenes.

En una prisión distinta a la de Viktor en Járkov, un hombre llamado Sigen, que está cumpliendo condena por agresión, dijo que preferiría estar libre y servir en el ejército que pasar más tiempo en la cárcel. Hablando por teléfono desde la prisión, Sigen explicó que estaba cumpliendo su quinta condena en prisión y que ya estaba harto de vivir entre rejas. Siempre que hay ataques en Járkov, Sigen dijo que a los prisioneros no se los lleva a ningún lugar para que estén a salvo; se los deja a merced del azar. Más que nada, Sigen quiere salir y dice que incluso en los lugares más brutales de la guerra, será libre.

“Incluso bajo las bombas, la libertad es mejor que estar en prisión. Bueno, ¿qué podría ser más valioso que la libertad?"

En su prisión, Sigen calcula que entre el 20 y el 25 por ciento de los presos quieren alistarse en el ejército y que nadie los está entrenando para la guerra, pero él quiere ir. Aunque Sigen reconoció que podría morir y dijo que a nadie en el frente le importaría, añadió: “Creo que incluso bajo las bombas, la libertad es mejor que estar en prisión. Bueno, ¿qué podría ser más valioso que la libertad? Algunos dicen que se sienten como en casa en la prisión, pero yo no lo sé. No puedo acostumbrarme a mi quinta condena. Siempre quiero la libertad”.

Sigen comentó que él también podría morir en prisión: “Al menos allí podría hacer algo útil en mi vida. Tal vez con un acto compense todas las cosas malas que hice y me recordarán. A veces hay que hacer algo bueno para que mamá esté orgullosa y no esté robando y bebiendo todo el tiempo”.