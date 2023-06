La UE cree que Rusia está tras la voladura de la presa y que puede volver a recurrir a este método

Ercin Erturk/Anadolu Agency via Getty Images

La Unión Europea (EU) también centra sus sospechas en Rusia como el potencial autor de la voladura de la presa de la central hidroeléctrica de Nova Kajovka, en la provincia sureña de Jersón. Según un documento comunitario interno al que ha tenido acceso El País, se considera a Moscú como “muy probable” autor de una explosión que se ha traducido en una catástrofe humanitaria y ecológica.

Mientras continúan las tareas de rescate que afectan ya a más de 6.000 personas de unas 80 localidades, continúa el cruce de acusaciones entre Moscú y Kiev por la autoría de la voladura, pero los principales organismos internacionales han ido perfilando su postura. Esa fue la postura adoptada por la OTAN, una estela que también siguieron el alto representante para Política Exterior y Defensa de la UE, Josep Borrell, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Tanto el máximo responsable de la diplomacia de los Veintisiete como la líder del órgano ejecutivo de la UE pusieron el foco sobre Rusia.

Con todo, la UE deja claro en este documento del Servicio Exterior de la UE (EEAS) que sus sospechas son estas “aunque en este momento no se puede identificar al responsable exacto de la destrucción de la represa”. No obstante, dicho análisis también recoge la tesis que está calando entre los principales analistas y expertos sobre por qué han hecho saltar por los aires otra infraestructura estratégica más: “Es muy probablemente una reacción de Rusia como parte de sus medidas defensivas contra la contraofensiva ucrania”

"No podemos excluir que Rusia cometa actos similares en otros lugares de Ucrania" Fragmento del documento interno del Servicio Exterior de la UE (EEAS), al que ha tenido acceso 'El País'

No es la única gran conclusión que contiene el documento. Sospecha de Rusia, pero también sospecha que de ser así, Moscú no tendría reparos en volver a recurrir a métodos de tal magnitud en más puntos clave del territorio invadido. "A la luz de las operaciones de contraofensiva ucranias en curso, no podemos excluir que Rusia cometa actos similares en otros lugares de Ucrania", se destaca en el texto al que ha tenido acceso El País.

El documento identifica los beneficios inmediatos para Rusia en el campo de batalla

Por otra parte, el documento interno comunitario también establece un análisis de los beneficios y réditos que saca Rusia de las consecuencias de la voladura de la presa de Nova Kajovka. Si bien es necesario destacar que la península de Crimea -anexionada por Rusia en 2014 mediante un referéndum de escaso reconocimiento internacional- se nutre directamente del agua de dicha presa, la clave está precisamente en ese territorio estratégico para Moscú.

"La inundación evitará cualquier movimiento militar río abajo de la represa, reduciendo significativamente la línea del frente" Fragmento del documento interno del Servicio Exterior de la UE (EEAS), al que ha tenido acceso 'El País'

En primer lugar, aunque se teme una futura situación de sequía por la bajada de nivel de agua en el canal, la explosión en la presa ha cogido a la península que controla Rusia con los embalses a su máxima capacidad. Pero las inundaciones juegan otro papel en relación con Crimea. Según el documento comunitario, puede incidir directamente en la contienda. “La inundación evitará cualquier movimiento militar río abajo de la represa, reduciendo significativamente la línea del frente (en unos 200 kilómetros) permitiendo a Rusia usar sus fuerzas en otras áreas”, se detalla.

Pone el foco en la ventaja que toma Rusia a lo hora de crear una barrera natural para dificultar una hipotética incursión en la península. Además obliga a Ucrania a tener que redirigir esfuerzos y recursos a otras tareas en un momento clave, ya que los distintos ataques que Moscú asegura haber repelido son comprendidos como síntomas de que el esperado contraataque está en curso.

El documento también recoge otro factor que marcará la situación en Jersón y el área que sufre las inundaciones. Las grandes masas de agua arrastrarán material bélico contaminante que llevará “incluido el desplazamiento de una gran parte de las minas que han sido colocadas en las riberas de los ríos, en particular, por Rusia para defenderse de una contraofensiva ucrania”. Sí, mientras los civiles están siendo rescatados en pequeñas embarcaciones, hay minas flotando.