Las últimas palabras de Donald Trump antes de ser arrestado y juzgado: "Me parece irreal" 

Donald Trump ha vuelto a hacer historia para mal. El magnate se ha convertido en el primer expresidente de EEUU en ser imputado y juzgado por cargos penales.

Su procesamiento en el 'caso Stormy Daniels', por presunto soborno a la actriz de cine para adultos para que callase sobre una relación extramatrimonial, le ha llevado al banquillo este martes, ante la Corte Penal de Manhattan.

Durante su trayecto hacia el tribunal, escoltado por una comitiva de agentes de seguridad, Trump ha aprovechado para lanzar una breve publicación en su perfil oficial de Truth Social, su propia red social, donde ha vuelto a mandar un mensaje de incredulidad por el proceso judicial.

"De camino a Lower Manhattan, la sede del tribunal. Me parece irreal: me van a arrestar. No puedo creer que esto esté pasando en Estados Unidos. MAGA (siglas de Make America Great Again, su conocido eslogan)".

Tras sus palabras y un breve recorrido de 10 minutos en la comitiva policial, Trump ha sido arrestado, aunque no esposado, y llevado al interior de la Corte Penal, donde el juez Merchan le ha leído los cargos que pesan sobre el aspirante a volver a la Casa Blanca en 2024.

Eso sí, no ha perdido ocasión de detenerse unos instantes a su llegada al juzgado para saludar a los seguidores que le esperaban, a los que se ha dirigido de forma llamativa... y una cara de muy pocos amigos.