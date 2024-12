Un enjambre de drones toma los cielos de Nueva York y nadie conoce su procedencia: piden pasar a la acción

En las últimas semanas se han producido numerosos avistamientos en los cielos de Nueva York, que han hecho saltar las alarmas en millones de personas, que a día de hoy continúan sin saber de dónde proceden o qué peligro puede entrañar para la población. Esto es, sin duda, una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía.

Probablemente, el momento de mayor tensión tuvo lugar el pasado domingo, cuando unos doce drones fueron seguidos por un barco de la Guardia Costera de EEUU, mientras que otros 50 fueron avistados en dirección a Nueva Jersey desde el océano.

Por el momento, las autoridades no han sabido descifrar con certeza si se tratan de objetos potencialmente peligrosos o no, como ocurrió con Phil Murphy, Gobernador de Nueva Jersey, quien en declaraciones públicas al Congreso afirmó no poder asegurar si son una amenaza o no.

En cambio, otros como el senador Richard Blumenthal de Connecticut se mostró mucho más beligerante, y afirmó que estos drones deberían ser "derribados si fuera necesario", de acuerdo con lo recogido por la agencia AFP. A este bando se sumaron otros congresistas del mismo lugar, como Chris Smith o Jeff Van Drew.

Por su parte, los principales representantes políticos de primera línea, como el mismo Donald Trump, que entrará a la Casa Blanca el próximo de 20 enero como presidente del país,h a demandado al actual gabinete en funciones que tomen cartas en el asunto: Puede esto realmente estar sucediendo sin el conocimiento de nuestro gobierno? ¡No lo creo! Háganselo saber a la gente, ahora. De lo contrario, ¡¡¡derríbenlos!!!", aseguró en redes sociales.

En la otra parte se encuentra Alejandro Mayorkas, secretaro de Seguridad Nacional, quien señaló en la CNN que "no hemos visto nada inusual, ninguna actividad inusual. No tenemos conocimiento de ninguna amenaza", aseguró.

Respecto a los drones en sí, hay poca información, más allá de su tamaño y el impacto visual que este genera en la ciudadanía. Algunos son de mayor tamaño mientras que otros son algo más pequeños, afirman muchos de los testigos. "Puede ir desde el tamaño de una pequeña mesa hasta el de un automóvil", sentenciaron.

Por el momento, desde Washington aseguran que al no haberse visto nada en el espacio aéreo restringido, sus competencias son muy limitadas, aunque este escenario podría cambiar en pocos días si la situación se agrava.