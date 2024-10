Un experto en conflictos pone fecha al fin de la ventaja masiva de Rusia

Russian Defense Ministry / Handout / Anadolu via Getty Images

La ventaja numérica de Rusia sobre Ucrania probablemente comenzará a disminuir muy pronto, a finales de este mismo año, según la lectura del conflicto que hace el prestigioso analista militar estadounidense Michael Kofman.

En una entrevista publicada el martes con el portal Intelligencer (la web especializada en Defensa de la New York Magazine), Kofman sostiene que, si bien el Kremlin ha mantenido la presión sobre Ucrania mientras sufría altos niveles de desgaste, ahora está comenzando a luchar bajo "restricciones muy significativas".

"Y en todo caso, su ventaja en el campo de batalla probablemente disminuirá a medida que nos adentramos en este invierno y miramos más hacia el 2025", detalla Kofman, un miembro senior del Fondo Carnegie para la Paz Internacional (Carnegie Endowment for International Peace), cuyo trabajo se centra en Rusia. Kofman fue cuidadoso al indicar que no creía que Rusia se quedaría pronto sin equipo o sin hombres, pero sí estima que Moscú no puede mantener su ritmo ofensivo por mucho tiempo.

Esta tesitura podría ser un rayo de esperanza para Ucrania, que enfrenta un avance ruso lento pero brutal en el este, atribuido en gran medida a que Moscú gasta mucho más personal y equipo militar.

El equipamiento no puede durar para siempre

La primera explicación de Kofman para sus augurios es que Moscú ha estado reemplazando las grandes pérdidas de equipamiento con armamento de la era soviética, pero incluso estas reservas no pueden durar eternamente. "Rusia está consumiendo su legado soviético, y su ritmo de producción de equipamiento es bastante bajo en relación con las cantidades que se pierden en el campo de batalla", dijo. "Lo que sí significa es que el ejército ruso se ha visto cada vez más obligado a ajustar las tácticas para minimizar sus pérdidas", añadió. "Y eso también reduce su capacidad de lograr avances operacionalmente significativos".

Los altos pagos muestran que el reclutamiento está bajo presión, también. El Gobierno ruso no puede sostener el aumento de bonificaciones y beneficios que está ofreciendo en masa a los nuevos reclutas, dice. Mientras sigue intentando abrumar a Ucrania inundando el campo de batalla con tropas, Rusia ha estado ofreciendo pagos anormalmente altos a los nuevos soldados, como cuando Moscú promocionó bonificaciones de inscripción a la par con las del ejército estadounidense en julio. Y eso en una ciudad donde el salario medio es menos de una quinta parte del salario medio en Estados Unidos, según la comparación de Business Insider.

"Está claro que a este ritmo de pérdidas, la campaña de contratación rusa no puede seguir el ritmo", dijo Kofman. "Esto tampoco significa que Rusia se vaya a quedar sin mano de obra, pero está claro que está pasando apuros".

El Ministerio de Defensa del Reino Unido publicó una actualización el lunes en X diciendo que es probable que Rusia haya sufrido su mayor tasa diaria de bajas desde que comenzó la guerra, con una escala media de pérdidas que aumenta significativamente con cada año que pasa.

Los funcionarios británicos estimaron que el Kremlin perderá 1.000 soldados al día durante el próximo invierno, después de haber sufrido pérdidas diarias récord en mayo y septiembre.

Esto está sucediendo mientras Rusia avanza intensamente en el frente oriental, asediando las ciudades clave de Vuhledar y Pokrovsk en Donetsk mientras intenta recuperar el territorio ruso tomado por Ucrania en Kursk.

La estrategia a largo plazo de Putin, en cuestión

Las batallas en el Donbas han sido una tarea ardua, que llevó más de un año en el caso de Vuhledar. Si bien las fuerzas rusas han avanzado hasta los límites de Pokrovsk, Kofman cree que deberían necesitar más que unas pocas semanas de lucha para conquistar la ciudad.

Su análisis del ritmo de combate de Rusia presenta implicaciones no sólo para la línea del frente en Ucrania sino también para la economía de guerra de Rusia, que el líder ruso Vladimir Putin ha reorientado para depender en gran medida de la fabricación de defensa después de que comenzó la guerra. Los borradores de políticas informados por los medios rusos en septiembre indican que las autoridades planean seguir gastando alrededor del 40% del presupuesto general de la nación en su ejército y seguridad nacional.

No está claro cuánto tiempo Moscú puede mantener su estrategia, también, ante las sanciones internacionales, que por ahora le va bien, apoyándose en la industria de defensa y en sus ventas de petróleo y gas a aliados. Algunos economistas dicen que si la guerra desaparece o la producción se desacelera, el sector de defensa ya no podrá apuntalar la economía rusa, lo que le permitirá caer en una recesión.

El suministro de equipo y mano de obra de Ucrania también está lejos de estar asegurado, con una dependencia de Occidente para enviar armas vitales y un programa de movilización retrasado que se apresuró a enviar refuerzos al frente después de ser promulgado años después de que comenzara la guerra.

Mientras tanto, Kiev ha tratado de desarrollar su propia y formidable industria de defensa y ha estado fabricando misiles, sistemas de artillería y una serie de drones terrestres, marítimos y aéreos.