Una flota de tanques jubilados para Ucrania quedan atrapados a 13.000 kilómetros y todas las culpas se las lleva EEUU

ROCKFINDER VIA Getty Images

El pasado año, Australia anunció el envío de 59 tanques M1A1 Abrams a Ucrania para hacer frente a la agresión rusa. Sin embargo, después de seis meses, los carros de combate continúan estancados en el país oceánico debido a que EEUU no ha autorizado todavía el envío, según fuentes de Defensa australianas y ucranianas.

El envío de estos tanques forma parte de un paquete de 245 millones de dólares de ayuda militar que Australia prometió a Ucrania. Pero tras la llegada de Trump al gobierno estadounidense y su congelación temporal de ayuda militar a Ucrania han demorado aún más la llegada de tanques a Kiev.

Pero, ¿por qué no puede enviarlos Australia e cualquier momento? Muy fácil. Son tanques de fabricación estadounidense, por lo que sin la autorización formal de Washington no se pueden enviar a su destino. Pero este no es el único frente abierto. Y es que, los tanques que se tendrían que enviar a Ucrania cuentan con muchos años a sus espaldas y se encuentran en unas condiciones dudosas.

De hecho, recientemente, un funcionario de Defensa estadounidense, declaró al medio estadounidense ABC, que están empezando "a dudar de si los ucranianos realmente quieren estos vehículos: el techo del tanque es el punto más débil del Abrams y esto es una guerra de drones".

Por otro lado, hay que señalar que las relaciones entre EEUU y Australia non pasan por sus mejores momentos, ya que el pasado año, el Pentágono advirtió a Australia contra la donación de viejos tanques debido a los enormes gastos logísticos y dificultades para asegurar un mantenimiento a la altura de lo necesario.

Y por último hay otra preocupación añadida: qué ocurriría si se produce un acuerdo de paz inminente. Y es que, este escenario provocaría que varias decenas de tanques podrían estar en medio del océano y sin responsables de rango supervisando su seguridad en alta mar.

Por todo esto, desde Australia se defienden y desde el Departamento de Defensa aseguraron al medio citado que "Australia sigue en camino de cumplir con la entrega del M1A1 Abrams en 2025". "Defensa continúa trabajando con el gobierno ucraniano de acuerdo con los acuerdos para la donación, incluidos la entrega y el mantenimiento", afirmaron.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.