Un francotirador ucraniano se convierte en héroe nacional con un disparo de 2.069 metros 

Andre Luis Alves/Anadolu via Getty Images

Un oficial de las Fuerzas Especiales de la Inteligencia de Defensa de Ucrania eliminó a un soldado ruso a una distancia de 2.069 metros, según ha informado la página oficial del Servicio de Inteligencia de Defensa de Ucrania.

La eliminación del invasor a esa distancia se convirtió en un récord para el francotirador y en un récord para Ucrania en términos de alcance de eliminación del enemigo con la munición .338 Lapua Magnum, según la publicación militar ucraniana Militarnyi. Un francotirador con el indicativo Lector de la unidad de operaciones directas de la DIU disparó con un rifle finlandés Sako M10.

En la actualidad, el récord absoluto de alcance de eliminación de enemigos con el cartucho .338 Lapua Magnum pertenece al francotirador británico Craig Harrison, quien en 2009 eliminó a un terrorista a una distancia de 2.475 metros y dañó su ametralladora.

Según señaló el propio británico, necesitó realizar 9 disparos de ensayo para eliminar al enemigo, mientras que el francotirador de la DIU lo consiguió en el primero. "En la guerra moderna no tienes posibilidad de salir de la trinchera, tumbarte en el desembarco, etc. Los drones enemigos no te permiten disparar desde posiciones clásicas", explicó el soldado.

Además, agregó que el mejor rifle para él era el Cadex Kraken para el cartucho .338LM, que era muy popular en el mundo. Según la DIU, Lector trabajaba como guardabosques en la vida civil. Al principio sirvió en la inteligencia de una de las brigadas del Teatro de Operaciones y, desde febrero de 2023, combate en las filas de la Unidad de Acción Directa de la DIU.