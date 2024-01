Un legislador ruso huye del "monstruo" de Putin

Sergei Medvedev era hasta hace una semana miembro del Partido Comunista de Rusia. El miembro del consejo local de la ciudad de Perm fue expulsado tras criticar a Vladimir Putin y oponerse a la guerra en Ucrania, como informa Politico.

"¡Rusia, despierta! ¡Te están matando! Es horrible darse cuenta de que el monstruo que está detrás de esto se postula nuevamente para las elecciones", escribió el pasado 31 de diciembre en la red social Vkontakte.

Pero no solo eso, sino que añadió algo más: "¡Quiero que termine la guerra! Quiero ver a Rusia libre de las cadenas de Putin". Después de esta publicación, Medvedev fue expulsado del partido al que pertenecía y se ha visto obligado a huir a Georgia.

En declaraciones al medio citado anteriormente, el legislador ha dicho que "no podía soportarlo más". Continúa explicando que "es imposible ignorar lo que está pasando. La gente sonríe, los políticos ofrecen buenos deseos. ¿Pero cuál es el punto? El país está en decadencia, pero hay celebraciones por todas partes".

Y Medvedev cree que él no es la única persona en Rusia que piensa exactamente lo mismo. Aunque no les juzga por no hablar, considera que el miedo les ha silenciado, como sucedió durante el III Reich en Alemania: "Es como en la Alemania nazi. ¿Cómo se puede hablar allí contra Hitler?".