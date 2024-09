Un nuevo país se suma al plan de seis puntos para poner fin a la guerra de Ucrania

George Ivanchenko/Anadolu via Getty Images

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha expresado su apoyo al plan de paz planteado por China y Brasil para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania durante las conversaciones con el presidente chino Xi Jinping en Pekín, según ha informado el medio The New Voice of Ukraine.

"Sudáfrica apoya el consenso de seis puntos propuesto por China y Brasil para una solución política del problema de Ucrania", se lee en el comunicado, refiriéndose a la guerra que Rusia inició contra Ucrania.

Ramaphosa ha viajado a China para asistir a la Cumbre de Pekín del Foro de Cooperación China-África, en la que los dos líderes han anunciado planes para elevar las relaciones entre China y Sudáfrica a una "asociación estratégica integral" en una nueva era.

Brasil y China pidieron el pasado mayo conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, describiéndolas como "la única manera de resolver la crisis ucraniana", según publicó entonces las agencias Reuters. La declaración fue firmada por Celso Amorim, asesor especial del presidente de Brasil, y el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi.

El documento apoya una conferencia de paz internacional "celebrada en un momento apropiado, reconocida tanto por Rusia como por Ucrania, con participación igualitaria de todas las partes y un debate honesto sobre todos los planes de paz".

Brasil y China instaron a todas las partes a adherirse a tres principios: evitar ampliar el campo de batalla, abstenerse de intensificar las hostilidades y prevenir las provocaciones. La declaración también destacó la importancia de evitar el uso de armas de destrucción masiva, incluidas las armas nucleares, químicas y biológicas, y destacó la necesidad de prevenir la proliferación nuclear y evitar una crisis nuclear.