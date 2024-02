Un país de la OTAN enfurece a Ucrania

NurPhoto via Getty Images

El presidente polaco, Andrzej Duda, está poniendo de los nervios a Ucrania. A sus declaraciones de hace dos semanas de que el potencial económico y militar de Rusia está "aplastando" a Ucrania, se suman ahora otras en las que expresa su incertidumbre sobre si Kiev podría recuperar Crimea, una península ilegalmente anexionada por la Federación en 2014.

Polonia ha sido un aliado incondicional de Ucrania desde el comienzo de la guerra, prometiendo ayuda y equipamiento para los objetivos de Kiev contra la agresión rusa y acogiendo a más refugiados que nadie. Defiende que debe recuperar todo el territorio ocupado, aproximadamente el 20% del país, más lo perdido hace nueve años. Duda ha dicho que también Crimea debe ser liberada, porque además era clave para preservar el orden mundial.

Ahora, en una entrevista con YouTube Channel Zero, Duda dijo que creía que Kiev puede recuperar las regiones ucranianas de Donetsk y Luhansk, que Vladimir Putin ha declarado anexadas, aunque Moscú no las controla completamente. Sin embargo, dijo al entrevistador: "No sé si (Ucrania) recuperará Crimea". A su entender, "la península de Crimea es un lugar especial... también por razones históricas. Porque de hecho, si miramos históricamente, estuvo en manos de Rusia la mayor parte del tiempo".

Los comentarios de Duda han llevado al embajador de Ucrania en Polonia, Vasyl Zvarych, a publicar en X que "Crimea es Ucrania: lo es y seguirá siéndolo". "La liberación de Crimea es una tarea compartida entre nosotros y el mundo libre", escribió Zvarych, "no hay duda de que la lograremos". Crimea fue transferida a la República Socialista Soviética de Ucrania en 1954 y pasó a formar parte de la Ucrania independiente en 1991.

También hubo una fuerte reacción dentro de Polonia. Roman Giertych, legislador de la Coalición Cívica (KO), calificó el comentario de Duda como una "declaración estúpida", añadiendo que "hay ciudades en nuestro país que en su historia pertenecieron a Polonia durante menos tiempo que a otro país".

El ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radoslaw Sikorski, miembro de la nueva coalición gobernante proeuropea, dijo que Varsovia "reconoce la independencia de Ucrania dentro de sus fronteras establecidas internacionalmente".

Duda intentó calmar la disputa diciendo en una publicación en X el sábado que "el ataque de Rusia a Ucrania y la ocupación de territorios internacionalmente reconocidos de Ucrania, incluida Crimea, es un crimen". Y ha reclamado, de nuevo, que la comunidad internacional mantenga su ayuda a Kiev.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, criticó justo esta semana la vacilación de Hungría a la hora de seguir apoyando la lucha de Ucrania contra Rusia como una "amenaza" a la seguridad de la UE . Los líderes del bloque llegaron a un acuerdo de ayuda de 54.000 millones de dólares para Kiev el jueves después de semanas de oposición del primer ministro húngaro, Viktor Orbán.