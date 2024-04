Un restaurante de moda en Nueva York sirve la polémica con este formato de call center

El usuario de TikTok @taramonication ha mostrado la polémica que ha surgido en un restaurante de Nueva York. El local en cuestión se llama San San Ramen, un nuevo establecimiento en la ciudad que sirve pollo frito y ramen.

"Nada nuevo bajo el sol. Hasta que entras y ¿quién te atiende? Esta señorita dentro de una tablet. Y si estás pensando esto, 'jolín, qué innovador', aguántate, que viene lo bueno. La señorita está en Filipinas. Porque Nueva York obviamente es un lugar carísimo en el que casi nadie puede vivir", ha explicado.

Además, ha señalado "que encima algunas empresas, pobrecitas mías, no se pueden permitir el pagar los 16 dólares la hora que cobra un camarero". "Así que contratan a personas que viven en Filipinas, a las que pagan 3,50 dólares, que es el salario que pueden cobrar ahí, la franja horaria es problema de ellas, yo te ofrezco el trabajo y un sueldazo con unas vistas estupendas a un interior de Nueva York", ha agregado.

"Estas trabajadoras, totalmente deslocalizadas, se relacionan en tiempo real con los clientes y pueden recibir propinas, que por supuesto, eso sí tengo que decir, disparan por completo su salario respecto al que tienen sus otros conciudadanos", ha contado.

A continuación, ha agregado: "Abramos melones". "Por un lado tenemos una empresa que está ofreciendo el mismo servicio, pero que la atención al público la externaliza a personas que viven en otro país, de hecho en otro continente, a un salario para la empresa irrisorio, pero oye, razonable para el trabajador. Las economías son diferentes. Que encima le da la posibilidad de cobrar propinas que inflan todavía más su salario. Puede que incluso hasta ganen más que profesionales más cualificados, digamos, de su propio país".

Pero, ha apuntado, "encerrando a estas personas en cabinas durante ocho horas en las que no tienen ningún tipo de relación física con clientes ni compañeros de trabajo porque pueden estar haciendo esto desde la cocina con un fondo de Zoom. Por no hablar de que estamos probablemente a un año de que esto lo puedan desempeñar avatares digitales que no tengas que pagar y a los que no les tengas que dar propina. Eso está pasando ahora mismo en Nueva York, año 2024".

"Nosotros estamos aquí viviendo en Wonderland, mientras que otras personas viven en los Juegos del Hambre", ha asegurado. Sin embargo, ha matizado que "todo esto puede ser una campaña publicitaria, nos podemos enterar dentro de un tiempo, porque la persona que ha sacado este hilo viral en Twitter y algunos medios de comunicación se han intentado poner en contacto con la compañía y de momento no han recibido respuesta".