Una exmodelo acusa a Trump de tocamientos tras llevarla Epstein a su torre: "Juego retorcido"

"Sentí vergüenza y asco y, mientras cada uno tomaba su camino, sentí que lo estaba reviviendo, mientras las manos me cubrían todo el cuerpo. Sentí un nudo en el estómago que, de alguna manera, estaba orquestado. Me sentí como un trozo de carne", estas palabras encarnan lo que sintió la exmodelo Stacey Williams en 1993 a la salida de uno de los edificios más icónicos de Nueva York, la dorada Torre Trump.

Según su relato, una entrevista exclusiva con el diario británico The Guardian, Williams salía del rascacielos junto al magnate de las finanzas Jeffrey Epstein, con quien venía de visitar a su amigo Donald Trump. El mismo Epstein que años después sería condenado por tentar a menores a la prostitución y, más tarde, acusado de haber liderado la organización de un red de trata de menores. No llegó a ser condenado por esto último, se suicidó ahorcándose en prisión en 2019.

Stacey Williams ha asegurado en sus declaraciones que ya había conocido a Trump meses antes, en 1992 en una fiesta de Navidad, también presentados por Epstein. De hecho, ha detallado que Epstein tenía interés en ella y estuvieron saliendo de forma informal durante unos meses. No recuerda cuándo tuvo lugar el paseo, si a finales de invierno o en los primeros compases de primavera de 1993, pero sí que le propuso hacer una parada en Torre Trump: "Entonces quedó muy claro que él y Donald eran muy, muy buenos amigos y pasaban mucho tiempo juntos".

Manoseo "por todos mis pechos" y una sonrisa de complicidad

La exmodelo ha precisado que en esa visita a Trump, éste la recibió cogiéndola y acercándola a él, comenzando los supuestos tocamientos "por todos mis pechos". También en el trasero y la cintura, lo que le hizo sentirse "profundamente confundida". Parte de esa confusión tuvo mucho que ver con lo que cree que acertó a ver tras lo que después tachó de un "juego retorcido". Cómo se sonreían cómplices Epstein y el hombre que acabaría convirtiéndose en inquilino de la Casa Blanca.

Precisamente, esa confusión se habría acrecentado tras salir de la puerta del edificio y cuartel general de Trump, con la que supuestamente era la persona con la que estaba saliendo. "Jeffrey y yo nos fuimos y él no me miró ni me habló y sentí una rabia hirviente a mi alrededor, y cuando llegamos a la acera, me miró y me reprendió y dijo: '¿Por qué le dejaste hacer eso?'", recordó Williams, reiterando que "me hizo sentir muy repugnante y recuerdo que estaba completamente confundida". También concreta que poco después rompieron esa relación.

El equipo de Trump lo niega y apunta a 'fake news' para beneficiar a Kamala

La publicación de este testimonio ha causado cierta agitación en el marco de la campaña electoral de cara a las presidenciales estadounidenses del próximo 5 de noviembre, con buena parte de las encuestas arrojando un empate técnico que deja en manos de los votantes de los estados indecisos quién reemplazará a Joe Biden el próximo 2025.

El equipo de Trump no ha tardado en salir a desmentirlo: "Estas acusaciones, hechas por un ex activista de Barack Obama y anunciadas en una llamada de la campaña de Harris dos semanas antes de las elecciones, son inequívocamente falsas. Es obvio que esta historia falsa fue inventada por la campaña de Harris". Así se ha pronunciado Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la campaña del candidato republicano.

Lo cierto es que cualquier cosa que guarde una vinculación entre Trump y el fallecido Epstein causa especial resquemor por varios motivos. El más actual se encuentra en el universo de la ultraderecha trumpista, un ecosistema conformado por el movimiento MAGA y aderezado con un potente discurso conspiracionista en las redes en el que uno de sus platos estrella lo conforma una red secreta de famosos que se aprovechaba de fiestas sexuales con menores. 'Curiosamente', la lista de famosos que suelen compartir incluye a algunos demócratas declarados.

Aunque la hemeroteca sitúa juntos en numerosas ocasiones a Trump y Epstein, los partidarios del primero acostumbran a defenderle sin fisuras y aludir a que si realmente el republicano hubiese formado parte de esas supuestas fiestas, ya se habría dado a conocer en el marco de una suerte de 'caza de brujas mediática' que denuncian que sufre Trump.

Las demandas contra Trump y Epstein en 2016

El primer antecedente tiene mucho que ver con la demanda judicial de abril de 2016 presentada presentada en California contra ambos empresarios por parte de una mujer de dicho estado que aseguraba alegaba que, teniendo 13 años, ambos la habían agredido sexualmente en varias fiestas que habrían tenido lugar en la residencia de Epstein en Manhattan, en 1994.

Dicha demanda no prosperó. Fue tumbada por un juez federal esgrimiendo que no tenía encaje con la ley federal. Jane Doe, el nombre ficticio de la demandante, lo intentó hasta dos veces más, pero llevándolo a los tribunales neoyorquinos -con jurisdicción donde se habría cometido el presunto delito de abusos-. Incluyendo un testimonio

Seis días antes de que tuviesen lugar las elecciones de EEUU de 2016, la demandante tenía previsto dar una conferencia en Los Ángeles. Se canceló de repente y su defensa legal habló de amenazas. El día antes de las elecciones en la que Trump acabaría derrotando a la demócrata Hillary Clinton -por compromisarios, no por voto popular-, se retiraba la demanda.