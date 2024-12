Una investigación alerta de unas sospechosas cajas fuertes rusas que van camino de Europa

Una investigación del medio The Insider ha desvelado que el grupo ruso Promet, que actúa como contratista del Ministerio de Defensa de su país, ha estado "cumpliendo simultáneamente pedidos militares en Lituania", un país europeo y de la OTAN, donde imperan las sanciones contra Moscú.

Los propietarios de la empresa, que fabrica cajas fuertes para armas y municiones, han logrado mantener relaciones con los servicios militares y de seguridad tanto de Rusia como de los estados miembros de la Alianza Atlántica, aprovechando sus pasaportes polaco y rumano, incluso después del inicio de la invasión a gran escala de Ucrania", expone este medio, especializado en investigación en profundidad y también ruso.

Como proveedor, Promet "ha obtenido acceso a información sensible, incluida la ubicación de las unidades e instalaciones militares de la OTAN", afirma. "Por su parte, se sabe que el GRU, la agencia de inteligencia militar rusa, ha orquestado explosiones en depósitos de municiones en Europa central y oriental", que quizá pueden estar relacionados.

A principios de este año, varias publicaciones rusas ya informaron sobre un oficial del Ministerio de Defensa "sorprendentemente concienzudo", un coronel que se entregó a la policía después de aceptar un soborno. En el escándalo estaban implicados altos directivos del grupo de empresas Promet.

A primera vista, "Promet parece operar un negocio convencional centrado en la fabricación de cajas fuertes y muebles de metal". Su fundador, Evgeny Petrov, es un científico y exalumno del Instituto de Acero y Aleaciones de Moscú. Inicialmente se dedicó a la investigación y el desarrollo científicos por encargo antes de pasar al negocio de las cajas fuertes, primero como comerciante y luego como fabricante.

Según el exgobernador Alexei Dyumin, que anteriormente trabajó como guardaespaldas personal de Vladimir Putin y como viceministro de Defensa, Promet se encarga de los contratos de defensa estatales y tiene "importancia estratégica" para la región de Tula, situada a unas tres horas en coche al sur de Moscú.

Dyumin admitió haber ayudado a la empresa a establecer conexiones en el Ministerio de Defensa de Rusia (MoD) e incluso facilitó la apertura de una oficina del MoD en sus instalaciones. Dyumin, que ahora se desempeña como asistente presidencial y secretario del Consejo de Estado, parece haber sido fundamental en la asociación de Promet con el estado ruso.

La empresa participa ahora regularmente en el foro Ejército del Ministerio de Defensa, mostrando productos como cajas de munición resistentes al fuego y casquillos para proyectiles del lanzacohetes “Grad”.

Además de almacenar municiones, Promet suministra cajas fuertes, armarios y mobiliario industrial al Ministerio de Defensa y a otros organismos de seguridad, entre ellos la fiscalía militar, el Ministerio del Interior (MVD) y el Servicio Penitenciario Federal (FSIN). Evgeny Petrov posee una participación del 67,81% en NPO Promet, mientras que su socio menor, Konstantin Smirnov, posee el 31,18%. Hasta marzo de 2023, mantuvieron una propiedad similar en Spetstechmet antes de transferir esa empresa a propietarios nominales.

Spetstechmet suministró a la Guardia Nacional rusa bloques blindados “ZUBR”, que describió como un “sistema para establecer puestos de control y crear muros blindados”. Su antigua filial, Technoimport, posee una importante cartera de pedidos gubernamentales, valorada en 1.200 millones de rublos, para proporcionar artículos que incluyen cajas fuertes y archivadores para la creciente corporación estatal de defensa rusa Rostec, junto con el Ministerio de Defensa y los tribunales y agencias de seguridad del país.

Petrov es el único propietario de EuroSafe-Crimea, con sede en Simferopol. Esta empresa suministra cajas fuertes y armarios metálicos a las administraciones de ocupación rusas en Crimea y Sebastopol, así como a la fiscalía militar de la Flota del Mar Negro, al Ministerio de Justicia de Crimea, a la fiscalía de Sebastopol y al Servicio Federal de Protección de Rusia (FSO).

A pesar de las actividades comerciales de Petrov en los territorios ocupados y de sus contratos con el sector de defensa ruso, sigue haciendo negocios con entidades de la UE. Según datos aduaneros obtenidos por The Insider, la empresa NPO Promet exportó cajas fuertes por valor de 254.000 dólares a Polonia durante un período de tres meses en 2023. El destinatario, Promet Safe, con sede en Varsovia, también está bajo el control de Petrov. Petrov tiene ciudadanía rusa y polaca, mientras que Smirnov tiene pasaporte rumano.

La empresa búlgara Promet Seif suministra cerraduras y otros componentes para cajas fuertes a la ONG rusa Promet, además. Petrov y Smirnov dirigen esta empresa, que opera desde una oficina en Sofía y una fábrica en Kazanlak, lo que la posiciona como uno de los principales productores de cajas fuertes y muebles de oficina en Europa del Este.

Una gran parte de este comercio se realiza a través de Lituania, donde Petrov es propietario de Eurosafe LT y tiene una tienda en Vilna, la capital. Sin embargo, lo que más destaca es su clientela, que incluye al ejército y al Gobierno lituanos.

Clientes militares y gubernamentales en Lituania

Desde 2017, Eurosafe LT ha ganado alrededor de 100 licitaciones públicas en Lituania, principalmente para cajas fuertes y equipos de almacenamiento de documentos para diversas instituciones, incluidas las militares. Estos contratos suman un total de casi 500.000 euros.

Dos días antes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, el Batallón de Operaciones Especiales de Lituania firmó un contrato de 12.000 euros con Eurosafe por seis cajas fuertes con información clasificada, que fueron entregadas al cuartel general de las fuerzas especiales.

El Servicio Médico Militar de Lituania es un cliente habitual, y su contrato más reciente data de abril de 2024. Anteriormente contrató a Eurosafe en 2021 para suministrar unidades de almacenamiento de documentos clasificados.

Entre los clientes de defensa lituanos de Eurosafe se encuentran divisiones de infantería, la fuerza aérea y dos agencias del Ministerio de Defensa Nacional (MND), entre las que destaca la Agencia de Material de Defensa, responsable de la adquisición de armas y equipos. La agencia compró cuatro cajas fuertes de alta resistencia a Eurosafe en julio de 2022, seis meses después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

La empresa también suministra cajas fuertes a la Cancillería del Gobierno de Lituania y al VAD, una agencia gubernamental encargada de proteger a los altos funcionarios del país y a las delegaciones extranjeras. Eurosafe también ganó licitaciones para la Fiscalía General y suministró cajas fuertes para armas para el Servicio de Investigación de Delitos Financieros (FNTT), una agencia de aplicación de la ley que opera bajo el Ministerio del Interior de Lituania.El suministro de cajas fuertes por parte de la empresa rusa a unidades militares plantea una vulnerabilidad dada la larga historia del GRU de atacar sitios de municiones de la OTAN en toda Europa.

En respuesta a los hallazgos de The Insider, el ministro de Defensa lituano, Laurynas Kasčiūnas, señaló: "Daré instrucciones para que se recopile toda la información relacionada. Será necesario reemplazar este equipo. Si los representantes de Eurosafe accedieron a las instalaciones durante la instalación, esto plantea riesgos de inteligencia. Es necesaria una investigación independiente para determinar cómo sucedió esto”.

Kasčiūnas también prometió medidas inmediatas para evaluar los riesgos de adquisiciones de Eurosafe LT y sugirió posibles cambios a la ley para permitir controles más estrictos sobre los beneficiarios de la empresa.

Evgeny Petrov inicialmente negó tener alguna participación como contratista militar en Europa, pero luego admitió haber realizado algunas ventas, minimizando su importancia. “Quizás esa oficina [lituana] vendió algo allí, pero estas cifras son ridículas. Nosotros vendemos cajas fuertes. Personalmente, no trabajo con ninguna agencia de seguridad. Si alguna de nuestras filiales vendió algo a alguien, tal vez sea cierto... Hemos vendido en Estados Unidos antes y también en Irak. Si se anuncia una licitación y estamos en el mercado, vendemos”, explicó, afirmando que no está al tanto de ninguna venta específica a clientes militares. “No con estas cifras. Si se tratara de cientos de miles de dólares, entonces tal vez podríamos comentarlo. Pero cuando se trata de ventas pequeñas y ocasionales, eso no lo controlamos”.

Cuando se le preguntó sobre su país de residencia, Petrov se negó a responder.

The Insider descubrió que las empresas europeas de Petrov también han conseguido contratos gubernamentales en otros países de la OTAN, incluidos Estonia y Letonia. Si bien Petrov declara oficialmente que Polonia es su lugar de residencia, viaja con frecuencia a Rusia, donde pasa unos cuatro meses cada año desde 2022.