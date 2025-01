Una investigación detecta un cambio importante en la predisposición de los españoles a negociar con Putin

El incondicional apoyo a Ucrania contra la invasión Rusia ya no es tan popular en Europa occidental. Una reciente encuesta realizada por YouGov y publicada por The Guardian ha revelado que los ciudadanos ya no son tan partidarios de ayudar al país de Volodímir Zelenski a cualquier precio y de forma indefinida.

La encuesta, llevada a cabo en diciembre en Francia, Alemania, Italia, España, Suecia, Dinamarca y el Reino Unido, muestra esta tendencia en descenso durante los últimos 12 meses. La opción sigue dominando en países como Suecia (50%) y Dinamarca (40%), pero estas cifras representan una caída de hasta 14 puntos respecto a enero de 2023. En España, el apoyo también ha descendido al 25%, comparado con el 40% del año pasado.

En contraste, ha aumentado el respaldo a una solución negociada al conflicto, incluso si ello implica ceder territorios a Rusia. Esta opción es ahora preferida en cuatro de los siete países encuestados. Por ejemplo, en España, el 46% de los ciudadanos prefiere una paz negociada, un aumento respecto al 38% registrado en febrero de 2023.

La incertidumbre sobre el apoyo estadounidense

El retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos podría cambiar drásticamente la dinámica del conflicto. Durante su campaña, Trump prometió acabar con la guerra en "24 hora", aunque no detalló cómo lograría este objetivo. Según la encuesta, mayorías en todos los países encuestados, excepto uno, creen que el nuevo presidente estadounidense reducirá o eliminará el apoyo a Ucrania. Esta percepción es particularmente fuerte en Alemania (62%) y España (60%).

No obstante, los europeos están divididos sobre la posibilidad de que Trump retire a Estados Unidos de la OTAN. Mientras que en Alemania, Italia y Suecia prevalece el escepticismo ante esta posibilidad, los británicos y franceses están divididos al respecto.

En cuanto a cómo deben sus gobernantes manejar el apoyo a Ucrania, el 17% de los españoles cree que habría que enviar más ayuda, mientras que el 39% considera que deben mantenerse los niveles actuales. Por el contrario, un 22% piensa que debería reducirse el apoyo.