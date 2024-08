Uno de los traidores de Occidente caído en desgracia habla desde Rusia: "Adoro a estos chicos"

Wilmer Puello-Mota es un exmiembro de la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos. El veterano cayó en desgracia y huyó de su país tras ser acusado de posesión de material pedófilo. Ahora, en un giro de guión inesperado, ha aparecido pilotando drones para el Ejército de Rusia. Y su Ministerio de Defensa se está vanagloriando de ello.

Los de Vladimir Putin han difundido un vídeo en sus redes sociales y sus canales de mensajería instantánea en el que Puello-Mota sostiene que no se considera un traidor y que estar en Rusia es estupendo. "Adoro a estos chicos", dice literalmente.

Según publica Business Insider, se trata de un varón de 28 años, exsargento técnico de las fuerzas de seguridad de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, que escapó de EEUU a principios de año y apareció en diversos vídeos en abril, afirmando que tenía la intención de unirse al ejército de Rusia, después de ya haber ayudado a luchar en una ciudad clave en el este de Ucrania. La huida de Puello-Mota a Rusia se produjo tras un caso legal por posesión de pornografía infantil que comenzó en 2020, que se abrió paso en el sistema judicial de Rhode Island y, según los medios locales, y apuntaba a una sentencia de culpabilidad.

Ahora, este hombre ataviado con ropa de camuflaje y armamento militar, con una bandera rusa en el pecho, dice a quien lo quiera escuchar: "Soy Will. Soy de Massachusetts, Boston", antes de agregar que utiliza el distintivo de llamada "Boston" también en suelo ruso. Explica que sirvió durante 10 años en la Fuerza Aérea antes de unirse a la Guardia Nacional Aérea y que su trabajo era "la defensa de la base aérea, de policía militar, de las fuerzas de seguridad". "Nos ocupamos de cosas como drones y otras cosas... Definitivamente he podido aplicar algunas de esas habilidades, también habilidades de liderazgo aquí", añade.

Los funcionarios de la Guardia Nacional Aérea confirmaron previamente a Military.com que Puello-Mota servía como sargento técnico en las fuerzas de seguridad de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts antes de ser separado en octubre de 2022 luego de sus cargos criminales. Don Veitch, portavoz de la 104ª Ala de Caza de Massachusetts, dijo a Military.com en un correo electrónico en abril que "la actividad criminal no es compatible con nuestros valores como organización y no será tolerada en nuestras filas".

Según el Ministerio de Defensa ruso, Puello-Mota es ahora un operador de drones de reconocimiento; él mismo dijo ser parte de la Brigada 137. No obstante, élo mencionó sus cargos legales pendientes ni el hecho de que su viaje a Moscú en enero tomó por sorpresa a los funcionarios estatales.

Según documentos judiciales proporcionados a Military.com por la oficina del fiscal general de Rhode Island, Puello-Mota abordó un vuelo el 7 de enero, dos días antes de que se suponía que debía comparecer ante el tribunal por sus cargos, y voló desde el Aeropuerto Internacional Dulles en Virginia por Turquía.

En el vídeo del lunes, dijo que llegó a Rusia en enero y "pasó algún tiempo en Moscú" antes de servir en una brigada internacional en la provincia ucraniana de Donetsk durante tres meses.

Según The Boston Globe, Puello-Mota y su abogado llegaron a un acuerdo para declararse culpable de sus cargos a cambio de una pena de prisión de 18 meses. "El Estado ha recibido fotografías y vídeos que supuestamente son el acusado en Rusia y Ucrania, donde supuestamente se unió al ejército ruso", escribió el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, en un documento judicial a principios de este año.

"Si bien el estado no puede verificar la autenticidad de los videos y fotografías, si son exactos, el acusado está mucho más allá de la jurisdicción de este tribunal y, si son falsos, el acusado está involucrado en una elaborada artimaña para ocultar su paradero".

Puello-Mota dijo que no se considera un traidor y en su lugar utilizó un argumento ruso comúnmente citado de que "Estados Unidos ha hecho cosas que son muy provocativas, muy malas". "Ha estado involucrado en la política de otras personas, en los intereses de otras naciones, y no debería hacerlo", argumentó.

El militar fue elogiado por su comandante ruso en un vídeo separado, por tener pasión por su trabajo y ser un muy buen piloto que aborda su trabajo de manera profesional. Asimismo, el ex guardia elogia a sus camaradas rusos diciendo que "ellos me ayudan a sortear todas las complejidades y diferencias culturales". "No podría haber elegido un mejor grupo de personas para estar aquí. Amo a estos muchachos".