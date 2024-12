Zelenski admite la derrota: "Sólo podemos confiar en la presión diplomática"

Ansgar Haase / picture alliance via Getty Images

El Ejército de Ucrania no puede recuperar de forma independiente Crimea y Donbás. Quien lo ha reconocido con esta claridad es el propio presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en una entrevista con el periódico francés Le Parisien, publicada el martes.

Cuando se le preguntó al mandatario si consideraría renunciar a estas regiones en un proceso negociador con Rusia, incluso aunque sea temporalmente, Zelenski afirmó firmemente que Ucrania no puede renunciar legalmente a su territorio.

"No podemos renunciar a nuestros territorios. La Constitución de Ucrania lo prohíbe. De hecho, estos territorios están actualmente bajo control ruso. No tenemos la fuerza para recuperarlos. Sólo podemos confiar en la presión diplomática de la comunidad internacional para obligar a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones", asume.

Sobre si se reuniría cara a cara con Vladimir Putin, su homólogo ruso e invasor desde febrero de 2022, añadió: "No se trata de quién se sienta frente a ti, sino de la posición en la que te encuentras cuando negocias. No creo que estemos en una posición débil, pero tampoco fuerte. ¿Nos uniremos a la OTAN? No lo sabemos. ¿Pasaremos a formar parte de la Unión Europea? Sí, en algún momento, pero ¿cuándo?", se pregunta.

El líder ucraniano advirtió en la misma entrevista que iniciar negociaciones con Putin en las condiciones actuales le daría al líder ruso el poder de dictar los términos en toda la región. "Primero tenemos que elaborar un modelo, un plan de acción, un plan de paz, llámenlo como quieran. Después podremos presentárselo a Putin o, en términos más generales, al pueblo ruso", explicó Zelenski.

Zelenski también subrayó que ningún líder mundial “tiene derecho a negociar con Putin sin Ucrania”. “No hemos delegado este mandato a nadie. Somos las víctimas”, afirmó.